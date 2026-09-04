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Así cerró el dólar este viernes 4 de septiembre en los bancos argentinos

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba en los bancos, mientras el blue se mantuvo estable. El MEP presentó ligeras variaciones, reflejando un mercado cambiario estable al final de la semana.

El dólar oficial cerró con una leve alza en los bancos, mientras el blue se mantuvo estableEl dólar oficial cerró con una leve alza en los bancos, mientras el blue se mantuvo estable
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El mercado cambiario argentino mostró estabilidad en el cierre de la semana. El dólar oficial se mantuvo sin cambios significativos en los principales bancos del país, mientras que los paralelos tuvieron leves variaciones.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se mantuvo en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.

Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se sostuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue experimentó una leve baja.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.524,48 y la venta que se ubicó en $1.524,93. El spread quedó en $0,45, con variaciones de $21,23 y $17,99 en cada punta frente a la referencia anterior.

El dólar MEP tuvo variaciones en su cotización.El dólar MEP tuvo variaciones en su cotización.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este lunes una jornada con una leve baja y cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

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