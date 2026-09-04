Vladimir Werning en el IAEF

El BCRA insta a los bancos a refinanciar las deudas de las familias con plazos más largos y tasas más bajas

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina denunció que la carga tributaria total representa, en promedio, un 25% del costo financiero de los créditos. Atribuyó la mayor parte de este sobrecosto a las provincias y municipios, mediante Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales.