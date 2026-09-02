En Diputados

Endeudamiento: el oficialismo abrirá la comisión de Finanzas para escuchar opiniones

Hay 49 proyectos de ley de la oposición en la Cámara baja que pidió sesionar el 9 de septiembre por este tema. El miércoles a las 13.30 se escuchará a sus autores y otros especialistas. La provincia de La Rioja sumó su propio plan de alivio financiero.