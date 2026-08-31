Con el Presupuesto en el horizonte

El Gobierno concentra en el Senado sus principales proyectos para septiembre

Después de cerrar agosto con una buena cosecha en la Cámara baja, el oficialismo trasladará buena parte de su negociación a la Cámara alta, donde necesita de los aliados para avanzar con el Súper RIGI, la reforma electoral y las leyes que llegan desde Diputados. En paralelo, la oposición impulsa en Diputados una sesión por endeudamiento que la Casa Rosada intenta desactivar.