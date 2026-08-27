Aval al acuerdo Mercosur-AELC

El Congreso abrió una nueva puerta comercial hacia Europa

La Cámara alta avaló por unanimidad el tratado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Abre oportunidades de venta en unos 15 millones de consumidores con alto poder adquisitivo para alimentos y economías regionales.