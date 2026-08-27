En una sesión de baja intensidad, el Senado de la Nación aprobó 67 pliegos judiciales que quedó centrada en la votación de designaciones enviadas por el ministro de Justicia de Juan Bautista Mahiques.
El Senado aprobó 67 pliegos de jueces, destacando dos que podrían intervenir en causas clave
La Cámara alta dio aval a los candidatos remitidos por el ministro Juan Bautista Mahiques. Entre los aprobados están Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, cuyo aval plantea futuro en causas por presunta corrupción que pesan sobre ex funcionarios.
Entre los pliegos con mayor atención figuraron los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. El primer postulado obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, sin el respaldo del bloque Justicialista, mientras que el segundo recibió 66 votos.
La Cámara alta votó en bloque la mayoría de las designaciones y otorgó estado parlamentario a otros 24 pliegos que fueron girados a la comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, para convocar audiencias públicas sobre esos postulados.
Con la aprobación de estos 67 pliegos, Mahiques logró que se aprueben cerca de 180 candidatos en menos de seis meses de su gestión, y los avales abren la posibilidad de que los nuevos vocales ejerzan competencia en expedientes de alto impacto político.
Qué implican las designaciones para la Sala I y las causas vinculadas al gobierno
La Sala I de la Cámara Federal tendrá competencia para revisar expedientes que ya están asociados con procesos de alto perfil: Entre ellos figuran las investigaciones relacionadas con la criptomoneda $LIBRA, las presuntas irregularidades en la agencia de discapacidad (ANDIS) y la pesquisa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Los postulantes aprobados podrán, una vez confirmados por decreto que debe firmar Javier Milei, formar parte de las salas que decidan sobre medidas, recursos y nulidades en esas causas; por eso la aprobación legislativa generó expectativas sobre quiénes estarán habilitados para intervenir en el trámite judicial.
En el caso puntual de Bertuzzi y Yadarola, la cámara alta reconoció su capacidad para la función: Bertuzzi ya integró la misma cámara tras un traslado en 2018 que la Corte Suprema declaró inconstitucional, por lo que volvió a concursar; Yadarola fue seleccionado por concurso y es señalado como cercano al ministro proponente.
Votación, resistencias y controversias políticas en la Cámara
La votación mostró apoyos y rechazos políticos: el pliego de Bertuzzi no contó con el acompañamiento del bloque Justicialista conducido por José Mayans ni de los senadores santiagueños aliados a Gerardo Zamora, mientras que Yadarola logró un respaldo unánime de 66 votos.
En el cierre del debate el senador José Mayans criticó con dureza al Poder Judicial y anticipó el voto en contra de su bloque al pliego de Bertuzzi, y dijo que la institución atraviesa "uno de los poderes más desprestigiado de la Argentina" y que vive una "crisis fenomenal", según sus palabras.
La Sesión incluyó además presiones de aliados y los llamados dialoguistas: para acordar la agenda, Patricia Bullrich abrió las comisiones a proyectos sobre biocombustible, beneficios fiscales para las pymes y regulación de mercados de carbono, y se reclamó habilitar el tratamiento en comisión del proyecto de Ficha Limpia.