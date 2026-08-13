Entre el derecho de defensa y la división de poderes

La Corte nacional ratificó límites al control sobre la destitución de magistrados

Remarcó que el procedimiento no es judicial, sino político, y apunta a establecer si el funcionario merece o no seguir en el cargo. Y que, por lo tanto, solo puede ser atacado si se demuestran “graves afectaciones al debido proceso”, capaces de modificar el resultado.