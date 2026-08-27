El gobierno de Estados Unidos confirmó la apertura de un nuevo cupo de importación temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna pero excluyó a la Argentina de la posibilidad de acceder.
Argentina no está incluida en el nuevo cupo de importación de carne de Estados Unidos
La decisión de sumar 300.000 toneladas de origen vacuno se da ante una baja reserva del país norteamericano. Los productores argentinos están excluidos al contar con una cuota específica.
La decisión generó expectativas en los principales países exportadores de la región, pero dejó fuera a Argentina, que mantiene una cuota propia de acceso preferencial al mercado estadounidense. El beneficio recayó sobre otras naciones como Brasil, que no cuentan con contingentes específicos.
Estados Unidos atraviesa una de las caídas más pronunciadas en su stock ganadero en décadas, lo que motivó la disposición de la Casa Blanca para garantizar un suministro adecuado y precios accesibles de productos cárnicos. El texto oficial atribuye la crisis a políticas implementadas previamente, a un aumento en los costos de producción y a diversas restricciones que afectaron a los productores ganaderos.
El motivo de la exclusión
La exclusión de Argentina del nuevo contingente temporal se encuentra atada a la existencia de cupos propios ya asignados a ciertos países exportadores. De acuerdo con la información del Consejo de Importación de Carne de América, el volumen adicional de 300.000 toneladas corresponde únicamente al contingente arancelario denominado “otros países o áreas”.
Ese cupo se utiliza principalmente por países como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos, siendo los más beneficiados los sudamericanos. En cambio, aquellos que cuentan con una cuota específica dentro del sistema de contingentes arancelarios, como el caso de Argentina, junto a otros países como Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido.
Estos países no resultan elegibles para acceder a esta ampliación, lo que deriva en la noticia de este jueves, donde Argentina se ve excluida de la cuota.
Qué dice el documento
El texto firmado por el presidente Donald Trump establece que la medida mantiene intactos los compromisos asumidos con las naciones que poseen tratados de libre comercio con Estados Unidos o que ya disponen de cuotas específicas para exportar carne vacuna.
En el caso de Argentina, el país accedió históricamente al mercado estadounidense con un cupo de 20.000 toneladas libres de arancel, que en febrero pasado fue ampliado a 100.000 toneladas, tras un acuerdo bilateral. Este incremento reciente fortaleció la posición argentina en el comercio internacional de carne vacuna y abrió un período de fuerte expansión para los frigoríficos exportadores.
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