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Decisión oficial

Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para tramitar visas a nivel mundial

La medida responde a una capacitación simultánea para el personal diplomático y se produce en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

El Gobierno estadounidense reorganizó la agenda de sus representaciones diplomáticas.El Gobierno estadounidense reorganizó la agenda de sus representaciones diplomáticas.
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Estados Unidos suspendió de manera temporal las citas para la tramitación de visas para solicitantes de distintos países, según informaron medios internacionales. La decisión se produce mientras la administración de Donald Trump profundiza sus políticas migratorias durante su segundo mandato.

El Departamento de Estado puso en marcha una capacitación a nivel mundial destinada al personal de las embajadas y consulados estadounidenses.

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Capacitación en embajadas y consulados

Un portavoz del Departamento de Estado explicó que la iniciativa de formación se desarrolla de manera simultánea en las representaciones diplomáticas estadounidenses de todo el mundo.

Como consecuencia, los turnos destinados a los distintos servicios de visas serán reorganizados para permitir que el personal pueda participar de las capacitaciones previstas.

La suspensión es presentada como una medida temporal vinculada con este proceso de formación.

U.S. President Donald Trump signs an executive order on gold card visa in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., September 19, 2025. REUTERS/Ken CedenoDonald Trump impulsa un fuerte endurecimiento de las políticas migratorias.

El contexto de las políticas migratorias

La decisión ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Trump.

La administración republicana lleva adelante una campaña de control migratorio que incluye medidas destinadas a reforzar las restricciones y los controles sobre quienes buscan ingresar o permanecer en territorio estadounidense.

La modificación en el cronograma de las citas se enmarca en ese escenario, aunque el Departamento de Estado vinculó específicamente el ajuste con la capacitación de sus funcionarios.

Qué pasará con las citas para visas

Por el momento, la información difundida señala que los turnos serán ajustados para dar lugar al programa de formación en las embajadas y consulados.

Police officers stand guard outside the U.S. embassy as several appointments for the U.S. visa process were cancelled, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezLa administración de Trump reforzó los controles sobre la inmigración.

La medida alcanza a solicitantes de visas a nivel mundial, aunque la información disponible no precisa cuánto tiempo durará la reorganización ni cómo será aplicada en cada representación diplomática.

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