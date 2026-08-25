Operativo masivo

Estados Unidos ejecutará la mayor revocación de visas en su historia: alcanzará a 200.000 extranjeros

El gobierno de Donald Trump anunció una drástica medida que cancelará visados de corta duración a quienes hayan iniciado trámites de asilo. La Casa Blanca argumenta que se incurrió en "fraude" y prepara la vía para nuevas detenciones y deportaciones.