En medio del debate nacional

La “batalla de los octógonos” en la Justicia de Entre Ríos

Un fallo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres y ONGs, y ordenó al gobierno provincial que no entregue en escuelas públicas productos con sellos de advertencia o leyendas precautorias. Eso a pesar de que la provincia no adhirió a la ley respectiva, que actualmente el oficialismo nacional quiere derogar.