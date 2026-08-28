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El PRO y LLA volvieron a reunirse con miras a las elecciones de 2027

Con la intención de reelegir en distritos clave y definir su postura sobre las PASO, Ritondo y De Andreis se reunieron con Santilli y Menem buscando explorar un acuerdo electoral.

En Casa Rosada, Santilli, los Menem, Ritondo y De Andreis repasaron el mapa electoral y volvieron a discutir la eliminación de las PASO.En Casa Rosada, Santilli, los Menem, Ritondo y De Andreis repasaron el mapa electoral y volvieron a discutir la eliminación de las PASO.
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El jefe de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó ponerle fecha al acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales de 2027, pero sí confirmó que buscarán reelegir en los distritos que ya gobiernan.

Así lo expresó Ritondo en diálogo con radio Rivadavia: "Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho".

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En referencia a fechas para concretar el acuerdo, dijo: "Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene".

"Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene", siguió el titular del bloque del partido que preside a nivel nacional el ex presidente y fundador, Mauricio Macri.

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Este jueves, Ritondo, junto el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Eduardo Menem.

Fue el segundo encuentro entre la cúpula de ambos partidos donde se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzaron en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.

Mientras que el Gobierno busca aunar voluntades para eliminar o al menos suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta, aunque no cierran las puertas del todo.

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