El jefe de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó ponerle fecha al acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales de 2027, pero sí confirmó que buscarán reelegir en los distritos que ya gobiernan.
El PRO y LLA volvieron a reunirse con miras a las elecciones de 2027
Con la intención de reelegir en distritos clave y definir su postura sobre las PASO, Ritondo y De Andreis se reunieron con Santilli y Menem buscando explorar un acuerdo electoral.
Así lo expresó Ritondo en diálogo con radio Rivadavia: "Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho".
En referencia a fechas para concretar el acuerdo, dijo: "Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene".
"Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene", siguió el titular del bloque del partido que preside a nivel nacional el ex presidente y fundador, Mauricio Macri.
Este jueves, Ritondo, junto el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Eduardo Menem.
Fue el segundo encuentro entre la cúpula de ambos partidos donde se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzaron en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.
Mientras que el Gobierno busca aunar voluntades para eliminar o al menos suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta, aunque no cierran las puertas del todo.