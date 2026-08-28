La reunión del Consejo del Salario terminó este viernes sin acuerdo entre los representantes sindicales y empresariales. Ante el fracaso de las negociaciones, el Gobierno nacional deberá definir por decreto el próximo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Fracasó el Consejo del Salario y el Gobierno fijará la próxima suba por decreto
La CGT y las CTA rechazaron la oferta empresaria y abandonaron el encuentro. El Salario Mínimo, Vital y Móvil permanece en $376.600.
El encuentro se levantó después de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta presentada por el sector empresario. Las centrales obreras cuestionaron los porcentajes ofrecidos y se retiraron del recinto.
La propuesta que rechazaron los gremios
La oferta empresarial contemplaba una suba del 1,8% para septiembre y aumentos mensuales del 1,7% desde octubre hasta abril. Los representantes sindicales consideraron insuficiente el esquema.
Previamente se había realizado otra audiencia para discutir los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Los gremios señalaron que la propuesta formulada en esa instancia también se ubicó por debajo del 2% mensual.
El salario mínimo vigente desde agosto es de $376.600 para los trabajadores mensualizados. En el caso de quienes cobran por jornada, el piso se encuentra establecido en $1.883 por hora.
La definición queda en manos del Ejecutivo
El Consejo reúne a representantes de los trabajadores, los empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales. Su función es determinar el ingreso básico cuando las partes consiguen alcanzar un acuerdo.
Como no hubo consenso, el Ejecutivo deberá establecer los nuevos montos. Una situación similar ocurrió en diciembre, cuando dispuso mediante un laudo una actualización dividida en diez tramos.
La resolución también tendrá efectos sobre la prestación por desempleo, calculada sobre el 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral.
El objetivo para los salarios de convenio
En paralelo, el Gobierno busca que las negociaciones paritarias garanticen remuneraciones iniciales cercanas a $1 millón para los trabajadores registrados bajo convenio colectivo. Ese objetivo no implica llevar el salario mínimo legal directamente hasta esa cifra.
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA indicó que el poder adquisitivo del salario mínimo cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Este ingreso no dispone de un mecanismo de actualización automática por inflación.