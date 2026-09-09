Créditos hipotecarios: qué bancos bajaron la tasa y cómo cambia la cuota

Bajar un punto la tasa implica recortar un ~7,2% el componente financiero de la cuota.

¿Por qué la cuota en pesos no queda congelada si la tasa es fija? ▼

En los créditos UVA, el capital del préstamo está nominado en Unidades de Valor Adquisitivo, cuyo precio se actualiza diariamente por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Una baja en la tasa de interés reduce la cantidad de UVAs que se pagan por mes (el costo financiero), pero el valor final en pesos de cada UVA seguirá acompañando la evolución de la inflación.