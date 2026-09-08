La diferencia entre el dólar oficial y el llamado dólar blue suele ocupar un lugar central en las conversaciones económicas de los argentinos. Cuando ambas referencias se acercan, una de las preguntas que aparece es si esa situación puede mantenerse o si anticipa un movimiento del mercado.
Dólar blue vs. oficial: qué significa que casi no haya diferencia y qué puede pasar en los próximos días
El BCRA no publica una cotización oficial del dólar blue, pero sus datos permiten analizar qué factores pueden influir sobre el mercado cambiario durante los próximos días.
Sin embargo, para analizarlo con datos verificables es necesario separar dos cuestiones: por un lado, el tipo de cambio que informa oficialmente el Banco Central y, por otro, una cotización que pertenece al mercado informal y que no forma parte de las estadísticas oficiales.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene actualmente un régimen de flotación cambiaria entre bandas. Según la información oficial, dentro de esos límites el tipo de cambio fluctúa de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda.
Para septiembre de 2026, el organismo estableció una banda inferior que pasa de $736,16 por dólar el 7 de septiembre a $735,64 el 8 de septiembre, mientras que el límite superior pasa de $1.889,06 a $1.890,37.
Ese esquema es clave para entender qué puede ocurrir con el dólar en los próximos días y por qué una diferencia pequeña entre distintas cotizaciones no significa necesariamente que el mercado vaya a permanecer quieto.
Qué significa que el dólar blue y el oficial estén cerca
Antes que nada, hay que hacer una aclaración: el dólar blue no tiene una cotización oficial. El BCRA publica estadísticas sobre el mercado oficial y diferentes tipos de cambio, pero no establece ni valida el precio del mercado informal.
Por eso, una comparación entre el blue y el oficial debe hacerse utilizando referencias de mercado para el primero y datos oficiales para el segundo. Desde el punto de vista institucional, el indicador más importante es el comportamiento del tipo de cambio dentro del mercado oficial.
El BCRA informa, entre otras variables, el tipo de cambio minorista promedio vendedor y el tipo de cambio mayorista de referencia. En una de sus últimas actualizaciones disponibles, el tipo de cambio minorista promedio vendedor fue de $1.517,89 por dólar y el mayorista de referencia se ubicó en $1.492,1790.
La existencia de una brecha reducida entre distintas cotizaciones puede interpretarse, en términos económicos generales, como una señal de que existe una menor diferencia entre el precio que surge de los distintos segmentos del mercado cambiario.
Pero eso no significa que el precio del dólar haya quedado fijado.
En el esquema vigente, el tipo de cambio puede moverse dentro de las bandas. El propio BCRA explica que el régimen busca limitar movimientos extremos y abruptos del tipo de cambio, mientras permite que la cotización se determine por las condiciones del mercado.
Por lo tanto, una brecha pequeña no equivale a estabilidad garantizada. Es, en todo caso, una fotografía de un determinado momento del mercado.
Dólar y Bandas Cambiarias del BCRA
Cotizaciones oficiales, límites del esquema de flotación y factores clave para los próximos días.
|Fecha
|Piso de la Banda
|Techo de la Banda
|1 de Septiembre
|$739,29
|$1.881,22
|7 de Septiembre
|$736,16
|$1.889,06
|8 de Septiembre
|$735,64
|$1.890,37
|30 de Septiembre
|$724,28
|$1.919,40
El dato que hay que mirar: las bandas cambiarias
Para entender qué puede pasar durante los próximos días, uno de los principales datos oficiales disponibles es la evolución de las bandas cambiarias.
Para el 8 de septiembre de 2026, el BCRA establece un piso de $735,64 y un techo de $1.890,37 por dólar. El rango se modifica gradualmente a lo largo del mes. Para el 30 de septiembre, por ejemplo, el límite inferior está previsto en $724,28 y el superior en $1.919,40.
Esto significa que el Gobierno no establece un único precio fijo del dólar oficial. Existe un margen dentro del cual el tipo de cambio puede moverse.
El BCRA explicó que, desde enero de 2026, los límites de la banda evolucionan mensualmente de acuerdo con el último dato de inflación informado por el INDEC, con un rezago de dos meses. El organismo señaló que las bandas tienen como función limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos del tipo de cambio.
Por eso, si aumenta la demanda de dólares o disminuye la oferta, el tipo de cambio puede subir dentro del esquema. Si ocurre lo contrario, puede moverse en sentido descendente.
La clave está en que el precio no se determina únicamente por una decisión administrativa, sino por la interacción de las fuerzas del mercado dentro de los límites establecidos.
Qué factores pueden mover al dólar en los próximos días
Los datos oficiales permiten identificar algunas variables relevantes, aunque no permiten anticipar con certeza cuál será la cotización futura.
Una de ellas es la disponibilidad de divisas.
En su informe sobre la evolución del mercado de cambios de julio de 2026, el BCRA informó que las reservas internacionales aumentaron USD 2.729 millones durante ese mes y finalizaron en USD 47.599 millones.
El organismo explicó que el resultado estuvo relacionado con distintos movimientos, entre ellos ingresos de organismos internacionales y compras de moneda extranjera realizadas por el BCRA en el mercado de cambios.
El mismo informe indicó que durante julio el BCRA compró USD 2.163 millones en el mercado de cambios.
Estos datos son relevantes porque las reservas y el flujo de divisas forman parte del contexto en el que funciona el mercado cambiario.
Otro elemento importante es la política monetaria.
En su Informe de Política Monetaria correspondiente al segundo trimestre de 2026, el BCRA señaló que adoptó un régimen de control de los agregados monetarios como ancla para la evolución nominal de la economía y que flexibilizó el mercado cambiario y de tasas. También indicó que busca acompañar la demanda de dinero y fortalecer la acumulación de reservas internacionales mediante la compra de divisas.
En términos simples: la cantidad de pesos disponibles, la demanda de dinero, las tasas de interés y el ingreso o egreso de dólares pueden influir sobre la cotización.
Por qué una brecha pequeña no garantiza que siga así
Que el dólar blue y el oficial se encuentren cerca no permite concluir, por sí solo, que esa situación vaya a mantenerse.
El mercado puede cambiar rápidamente ante modificaciones en la oferta y la demanda de divisas. Además, el tipo de cambio oficial se mueve dentro de un régimen que contempla variaciones de las bandas.
El BCRA señala expresamente que, dentro de ellas, el tipo de cambio fluctúa libremente de acuerdo con las fuerzas de oferta y demanda.
Esto también significa que no existe, a partir de los datos oficiales disponibles, una base suficiente para afirmar que el dólar necesariamente subirá o bajará en los próximos días.
Lo que sí puede hacerse es observar las variables que acompañan al mercado: el comportamiento del tipo de cambio mayorista, las reservas internacionales, las tasas de interés, la cantidad de dinero y la evolución de la demanda de divisas.
Qué puede pasar con el dólar en los próximos días
Con los datos oficiales disponibles, pueden plantearse distintos escenarios, pero no una predicción cierta.
Si la oferta de dólares resulta suficiente frente a la demanda, el tipo de cambio puede mantenerse dentro de la zona en la que viene operando. Si la demanda aumenta con mayor intensidad, puede producirse una presión alcista dentro de las bandas. En sentido contrario, una mayor oferta de divisas puede favorecer una cotización más baja.
El régimen cambiario vigente está diseñado precisamente para permitir esos movimientos.
Para septiembre, las bandas establecidas por el BCRA muestran que el límite superior se desplaza gradualmente desde $1.881,22 el 1° de septiembre hasta $1.919,40 el 30 de septiembre. El piso, en tanto, baja desde $739,29 hasta $724,28 durante el mismo período.
Esto marca el marco dentro del cual se mueve el mercado oficial.
Por eso, ante una brecha reducida con el dólar informal, el dato más importante no es solamente cuánto cuesta el blue en un momento determinado. También hay que observar qué está pasando con el mercado oficial y con las variables que lo sostienen.
La diferencia entre el blue y el oficial no es el único indicador
La discusión cotidiana suele concentrarse en la brecha entre ambos dólares porque permite comparar rápidamente dos precios. Sin embargo, desde el punto de vista de la política económica, el seguimiento del mercado cambiario requiere mirar un conjunto más amplio de indicadores.
El BCRA publica series de tipo de cambio, reservas, tasas de interés, agregados monetarios y otros datos que permiten seguir la evolución de la economía.
También informa periódicamente la evolución del mercado de cambios y el balance cambiario, con datos sobre las operaciones de los distintos sectores de la economía.
En ese contexto, una brecha pequeña puede ser un dato relevante, pero no funciona por sí sola como una garantía de estabilidad futura.
La principal conclusión que permiten extraer los datos oficiales es más sencilla: el dólar oficial se encuentra bajo un régimen de flotación entre bandas y su evolución depende de la oferta y la demanda, mientras que el dólar blue pertenece a un segmento informal que no tiene una cotización oficial del BCRA.