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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Argentina

El mercado cambiario argentino inició la semana con pocas variaciones, mientras el dólar oficial permaneció estable y las cotizaciones del MEP y el blue cerraron con movimientos moderados.

El dólar inició la semana con estabilidad en Argentina.El dólar inició la semana con estabilidad en Argentina.
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El mercado cambiario argentino comenzó la semana con estabilidad. El dólar oficial prácticamente no registró movimientos y los bancos mantuvieron sus valores de apertura. En Banco Nación, cerró a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este lunes 7 de septiembre en los bancos argentinos

Por su parte, el dólar MEP terminó en $1.526,10 para la compra y $1.526,55 para la venta. El blue tuvo una leve baja y finalizó en $1.520 comprador y $1.540 vendedor.

11:04 / Mar. 08.09.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: $1.525 compra / $1.545 venta

Dólar MEP: $1.528,21

Dólar CCL: $1.568,89

Dólar mayorista: $1.502,50 compra / $1.511,50 venta

10:20 / Mar. 08.09.2026

Es “matemáticamente imposible” sostener el sistema previsional tal como se lo conoce

Menos población por tasas de natalidad, jóvenes que no entran al sistema laboral y compiten con la inteligencia artificial más adultos que a los 50 se quedan sin trabajo. No es la informalidad argentina el desafío de alcanzar la jubilación por aportes.

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10:00 / Mar. 08.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540

09:00 / Mar. 08.09.2026

Así cerró el dólar el lunes

Banco Nación: Compra $1.480 | Venta $1.530

Banco Provincia: Compra $1.480 | Venta $1.530

Banco Bica: Compra $1.479 | Venta $1.540

ICBC: Compra $1.475 | Venta $1.530

Dólar MEP: Compra $1.526,10 | Venta $1.526,55

Dólar blue: Compra $1.520 | Venta $1.540

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