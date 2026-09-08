El mercado cambiario argentino comenzó la semana con estabilidad. El dólar oficial prácticamente no registró movimientos y los bancos mantuvieron sus valores de apertura. En Banco Nación, cerró a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Argentina
El mercado cambiario argentino inició la semana con pocas variaciones, mientras el dólar oficial permaneció estable y las cotizaciones del MEP y el blue cerraron con movimientos moderados.
Por su parte, el dólar MEP terminó en $1.526,10 para la compra y $1.526,55 para la venta. El blue tuvo una leve baja y finalizó en $1.520 comprador y $1.540 vendedor.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: $1.525 compra / $1.545 venta
Dólar MEP: $1.528,21
Dólar CCL: $1.568,89
Dólar mayorista: $1.502,50 compra / $1.511,50 venta
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Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540