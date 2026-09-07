En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Argentina

Nación vuelve a frenar el recorte de subsidios a la energía mientras afina la inspección del padrón

Energía elevó el tope bonificable de electricidad y mantuvo la asistencia de luz y gas muy por encima del cronograma original. Al mismo tiempo, comenzó a depurar inscripciones antiguas y a excluir beneficiarios detectados en zonas de altos ingresos.