#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Argentina

El mercado cambiario argentino cerró la jornada con estabilidad, mientras el dólar oficial se mantuvo sin cambios relevantes y las cotizaciones paralelas registraron leves variaciones.

El dólar cerró la jornada con estabilidad en el mercado cambiario argentino.El dólar cerró la jornada con estabilidad en el mercado cambiario argentino.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar oficial cerró estable en los principales bancos. En Banco Nación, cotizó a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este viernes 4 de septiembre en los bancos argentinos

El dólar MEP terminó en $1.524,48 para la compra y $1.524,93 para la venta. Por su parte, el blue bajó levemente y cerró a $1.520 y $1.540, respectivamente.

11:00 / Lun. 07.09.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: $1.520 compra / $1.540 venta.

Dólar MEP: $1.524,60 compra / $1.525,10 venta.

Dólar CCL: $1.586,80 compra / $1.589 venta.

Dólar mayorista: $1.477 compra / $1.526,90 venta.

10:30 / Lun. 07.09.2026

Nación vuelve a frenar el recorte de subsidios a la energía mientras afina la inspección del padrón

Energía elevó el tope bonificable de electricidad y mantuvo la asistencia de luz y gas muy por encima del cronograma original. Al mismo tiempo, comenzó a depurar inscripciones antiguas y a excluir beneficiarios detectados en zonas de altos ingresos.

Continuar leyendo →
10:00 / Lun. 07.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540

09:00 / Lun. 07.09.2026

Así cerró el dólar el viernes

Banco Nación: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 | venta $1.540

ICBC: compra $1.475 | venta $1.530

Dólar MEP: compra $1.524,48 | venta $1.524,93

Dólar blue: compra $1.520 | venta $1.540

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro