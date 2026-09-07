El dólar oficial cerró estable en los principales bancos. En Banco Nación, cotizó a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Argentina
El mercado cambiario argentino cerró la jornada con estabilidad, mientras el dólar oficial se mantuvo sin cambios relevantes y las cotizaciones paralelas registraron leves variaciones.
El dólar MEP terminó en $1.524,48 para la compra y $1.524,93 para la venta. Por su parte, el blue bajó levemente y cerró a $1.520 y $1.540, respectivamente.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: $1.520 compra / $1.540 venta.
Dólar MEP: $1.524,60 compra / $1.525,10 venta.
Dólar CCL: $1.586,80 compra / $1.589 venta.
Dólar mayorista: $1.477 compra / $1.526,90 venta.
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Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540