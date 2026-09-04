El mercado cambiario operó con pocos movimientos. En Banco Nación, el oficial cerró a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar blue terminó en $1.525 comprador y $1.545 vendedor.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 4 de septiembre, en Argentina
El dólar oficial y el blue se mantuvieron estables, mientras que el MEP registró leves variaciones.
Por su parte, el dólar MEP finalizó en $1.527,91 para la compra y $1.528,81 para la venta.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: $1.525 compra / $1.545 venta.
Dólar MEP: $1.527,50 compra / $1.527,90 venta.
Dólar CCL: $1.587,90 compra / $1.590,30 venta.
Dólar mayorista: $1.477 compra / $1.526,90 venta
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540
En un año se incrementó 16,7% la creación de empresas en Santa Fe
La reforma facilitó la constitución de firmas fuera de las dos principales ciudades de la provincia. El 40 % se radicó en Rosario y el 12 % en la ciudad de Santa Fe, mientras que el 48 % restante se distribuyó en otras 161 localidades del interior. Los emprendedores, usuarios preferenciales del sistema.Continuar leyendo →