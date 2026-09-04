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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 4 de septiembre, en Argentina

El dólar oficial y el blue se mantuvieron estables, mientras que el MEP registró leves variaciones.

El dólar blue terminó en $1.525 comprador y $1.545 vendedor.El dólar blue terminó en $1.525 comprador y $1.545 vendedor.
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El mercado cambiario operó con pocos movimientos. En Banco Nación, el oficial cerró a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar blue terminó en $1.525 comprador y $1.545 vendedor.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este jueves 3 de septiembre en los bancos argentinos

Por su parte, el dólar MEP finalizó en $1.527,91 para la compra y $1.528,81 para la venta.

11:00 / Vie. 04.09.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: $1.525 compra / $1.545 venta.

Dólar MEP: $1.527,50 compra / $1.527,90 venta.

Dólar CCL: $1.587,90 compra / $1.590,30 venta.

Dólar mayorista: $1.477 compra / $1.526,90 venta

10:01 / Vie. 04.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540

09:30 / Vie. 04.09.2026

En un año se incrementó 16,7% la creación de empresas en Santa Fe

La reforma facilitó la constitución de firmas fuera de las dos principales ciudades de la provincia. El 40 % se radicó en Rosario y el 12 % en la ciudad de Santa Fe, mientras que el 48 % restante se distribuyó en otras 161 localidades del interior. Los emprendedores, usuarios preferenciales del sistema.

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09:00 / Vie. 04.09.2026

Así cerró el dólar el jueves

Banco Nación: Compra $1.480 | Venta $1.530

Banco Provincia: Compra $1.480 | Venta $1.530

Banco Bica: Compra $1.479 | Venta $1.540

ICBC: Compra $1.475 | Venta $1.530

Dólar blue: Compra $1.525 | Venta $1.545

Dólar MEP: Compra $1.527,91 | Venta $1.528,81

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