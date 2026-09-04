El registro digital muestra resultados

En un año se incrementó 16,7% la creación de empresas en Santa Fe

La reforma facilitó la constitución de firmas fuera de las dos principales ciudades de la provincia. El 40 % se radicó en Rosario y el 12 % en la ciudad de Santa Fe, mientras que el 48 % restante se distribuyó en otras 161 localidades del interior. Los emprendedores, usuarios preferenciales del sistema.