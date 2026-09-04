A un año de la puesta en marcha del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec), Santa Fe procuró un contraste en tiempos de destrucción de empresas: la creación de nuevas sociedades aumentó un 16,7 % respecto al período previo a la unificación de los organismos, acelerando notablemente los tiempos de constitución de firmas.
En un año se incrementó 16,7% la creación de empresas en Santa Fe
La reforma facilitó la constitución de firmas fuera de las dos principales ciudades de la provincia. El 40 % se radicó en Rosario y el 12 % en la ciudad de Santa Fe, mientras que el 48 % restante se distribuyó en otras 161 localidades del interior. Los emprendedores, usuarios preferenciales del sistema.
No es necesariamente un dato sobre expansión de empresas en la provincia, por cuanto las firmas muchas veces dan la baja fiscal pero no inscriben disolución y liquidación; de hecho es un trámite que se hace muy poco en el Registro.
Sin embargo desde el registro han comenzado a evaluar que la mayor formalización de empresas en el interior -un dato que llamó especialmente la atención de los funcionarios- servirá para democratizar el acceso y homogeneizar el desarrollo empresario dentro del territorio provincial.
“Dejar de ser archivo para ser plataforma que facilite políticas públicas”, definió a El Litoral el subsecretario del Registro, Roberto Ryan. Destacó que ya está habilitado el chat bot para consultas y el trámite en 72 horas para crear Sociedades de Acciones Simplificadas.
Decreto y después
El Rpjec fue creado mediante el decreto 1021/25, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se convirtió en el primer organismo de la administración pública provincial en operar de manera 100 % digital. En sus primeros doce meses de gestión, el ente procesó 32.299 trámites, lo que representa un incremento del 110 % respecto al sistema anterior.
“Unificamos el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Justicia en el Rpjec, y digitalizamos todos los trámites. Esto nos permitió ofrecer un servicio más ordenado, moderno y eficiente, reducir significativamente los tiempos de espera y evitar la duplicación de pasos y documentación”, explicó Ryan.
La transición digital demostró ser altamente eficiente. De los más de 32.000 trámites gestionados por el Rpjec en su primer año, cerca de 19.000 correspondieron a expedientes formales.
Con respecto a este volumen de trabajo, el funcionario señaló: “Esto implica prácticamente duplicar la cantidad de expedientes que gestionaba antes el organismo”.
El impacto en el interior
Los datos estadísticos confirman el crecimiento interanual. En 2024, antes de la creación del organismo, se constituyeron 1.698 sociedades en la provincia. En 2025, con el nuevo sistema digital unificado, la cifra ascendió a 1.982 nuevas empresas registradas. La digitalización también ha tenido un impacto federal dentro del territorio provincial.
La reforma facilitó la constitución de firmas fuera de los grandes centros urbanos. Del total de nuevas sociedades creadas, el 40 % se radicó en Rosario y el 12 % en la ciudad de Santa Fe. El 48 % restante se distribuyó de manera equilibrada en otras 161 localidades del interior, promoviendo la descentralización de la actividad económica.
“Los ciudadanos ya no necesitan trasladarse a Rosario o a la ciudad de Santa Fe para realizar los trámites. Pueden hacerlo desde sus propias localidades, lo que favorece el desarrollo y la formalización de empresas en el interior”, afirmó Ryan.
Sociedades de Acciones Simplificadas
La simplificación impulsó un alza del 121 % en la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), mientras que las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) bajaron un 24 %.
Las SAS fueron pensadas para para emprendedores, startups y pymes que necesitan formalizar sus negocios, emitir facturación a nombre de una entidad legal y proteger su patrimonio personal sin afrontar la complejidad ni los altos costos de mantenimiento de una Sociedad Anónima tradicional.
Es un tipo de estructura jurídica diseñada para facilitar la creación y gestión de empresas de forma ágil, económica y digital, reduciendo los costos y trámites burocráticos tradicionales. La unipersonalidad (física o jurídica) es una posibilidad entre sus características principales.
Al respecto, Ryan detalló: “Antes, quien quería constituir una SAS debía acudir a dos organismos; ahora debe hacerlo ante uno solo. Además, es el tipo societario más utilizado por los emprendedores: más del 40 % de estas sociedades son unipersonales”.
La constitución de una SAS en la provincia pasó de tardar 90 días a 72 horas. Este nuevo trámite veloz integra la rúbrica de libros comerciales dentro del mismo acto constitutivo, eliminando la necesidad de solicitarla por separado.
Ryan explicó: “Es un paso menos para el emprendedor. Hoy la rúbrica de libros es el trámite más frecuente del organismo; integrarla al acto constitutivo representa una simplificación concreta”.
Hacia un nuevo portal
Actualmente se ingresa por el portal de Gestiones Ciudadanas. En meses se lanzará un micrositio que ordenará los trámites por tipo de sociedad. También se sumó un chatbot de inteligencia artificial entrenado con consultas del primer año para dar respuestas inmediatas sobre plazos y requisitos, lo que descomprimirá la atención del personal.
La digitalización también aporta a la seguridad. El funcionario destacó que el nuevo sistema centraliza información clave y mejora la trazabilidad sobre el origen y recorrido de los fondos de empresas, sociedades y asociaciones civiles. Esto resulta una herramienta crucial para detectar lavado de dinero y responder rápido a oficios de control de todo el país.
Ryan concluyó: “La digitalización convierte la información en datos, y los datos permiten cruzar e intercambiar información con rapidez. Recibimos a diario oficios, comunicaciones y pedidos de distintos organismos de control del delito de todo el país, y podemos responder de manera inmediata con información interoperable”.