Cambios en procesos

Santa Fe se digitaliza y comienza una nueva era en la administración pública

Desde este 1 de julio, la provincia dejó atrás el expediente en papel y comenzó a gestionar de manera íntegramente digital los trámites de la administración central. La transformación, enmarcada en la estrategia Territorio 5.0, busca agilizar procesos, reducir tiempos y acercar el Estado a la ciudadanía mediante herramientas digitales y una gestión más transparente y eficiente.