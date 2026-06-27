La Cámara de Diputados de Santa Fe acelera el tratamiento de un proyecto de ley clave para el entramado económico provincial: el Régimen de Promoción y Desarrollo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).
Incentivos fiscales y créditos subsidiados: avanza la Ley de Promoción para MiPyMEs
El proyecto con media sanción del Senado busca desgravaciones impositivas automáticas para las firmas que inviertan y la creación de una ventanilla única de trámites. En diálogo con CyD Litoral, el diputado Mariano Cuvertino destacó que la norma busca sostener a un sector que representa el 90% de las empresas santafesinas.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción unánime del Senado tras ser impulsada originalmente junto al legislador Paco Garibaldi, busca dotar al Poder Ejecutivo de herramientas de fomento permanentes para un sector que representa el sostén productivo del territorio.
El proyecto cobra una relevancia estratégica al analizar la estructura empresarial santafesina. De acuerdo con los fundamentos de la norma, nueve de cada diez unidades productivas de la provincia entran en la categoría de MiPyME, sosteniendo en su conjunto el 50% del empleo formal registrado.
Ante un escenario económico nacional que golpea de manera dispar a las distintas actividades, la legislación busca resguardar a los rubros más afectados por la caída del consumo y la desindustrialización, como el comercio, la construcción y la industria manufacturera.
Beneficios impositivos
En declaraciones a CyD Litoral, el diputado provincial Mariano Cuvertino, quien preside la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en la Cámara Baja, precisó los tres ejes centrales que estructuran el proyecto de ley y que apuntan a equiparar las condiciones de competencia frente a las grandes corporaciones.
"Para nosotros es fundamental brindarle asistencia técnica a las empresas para equipararse a las tendencias mundiales por las que va el comercio, y fundamentalmente créditos a tasas subsidiadas, porque una PyME tiene muchas más dificultades para acceder a los mercados financieros", explicó el legislador.
Como principal incentivo fiscal, Cuvertino destacó: "Toda inversión productiva que realiza una MiPyME en la provincia de Santa Fe tendrá un certificado a cuenta, el cual podrá ser utilizado para el cómputo de impuestos provinciales o de servicios provinciales. Es una manera de movilizar ese recurso".
Asimismo, el tercer pilar del proyecto contempla la creación de una oficina única de recepción para concentrar los requerimientos del sector.
"Buscamos facilitar los trámites, adecuar procesos y bajar tiempos. La principal diferencia que tiene la MiPyME con una gran empresa es que muchas veces un par de personas hacen todo", expresó el diputado.
Contraste regional y agenda de competitividad
El legislador santafesino remarcó que estas políticas de acompañamiento, en sintonía con las acciones de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, marcan una clara diferenciación respecto del rumbo adoptado por la administración nacional.
Al respecto, advirtió sobre las problemáticas del empleo y el poder adquisitivo en la región debido a la falta de dinamismo macroeconómico, lo que empuja a muchos trabajadores formales a volcarse al pluriempleo en plataformas de servicios para llegar a fin de mes.
Finalmente, Cuvertino anticipó que durante los meses de junio y julio continuarán las rondas de consultas en polos productivos clave como Esperanza, Rafaela y Santa Fe para terminar de unificar la propuesta con proyectos presentados por bloques de la oposición.
"El contacto de primera mano es irreemplazable para nutrir el texto. Somos optimistas en obtener la sanción definitiva en el segundo semestre y consolidar el bloque productivo que compartimos con Córdoba, mientras seguimos reclamando por la infraestructura vial y los recursos que le corresponden a Santa Fe", concluyó.