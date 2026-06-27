Santa Fe

Incentivos fiscales y créditos subsidiados: avanza la Ley de Promoción para MiPyMEs

El proyecto con media sanción del Senado busca desgravaciones impositivas automáticas para las firmas que inviertan y la creación de una ventanilla única de trámites. En diálogo con CyD Litoral, el diputado Mariano Cuvertino destacó que la norma busca sostener a un sector que representa el 90% de las empresas santafesinas.