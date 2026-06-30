Alivio fiscal

Santa Fe recibió 10 solicitudes para exención de Ingresos Brutos en eventos masivos

La provincia amplió un esquema de alivio fiscal que alcanza a espectáculos y festivales, con el objetivo de incentivar la llegada de visitantes y dinamizar la actividad cultural y productiva en el territorio. El Festival Bandera ya inició el trámite dentro del nuevo régimen.