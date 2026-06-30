La provincia de Santa Fe puso en marcha un esquema de exención total de Ingresos Brutos para eventos de la industria del espectáculo y actividades que atraen turismo. La medida ya comenzó a generar impacto inmediato: en pocos días se registraron 10 solicitudes formales, con el Festival Bandera entre los primeros casos en trámite.
Santa Fe recibió 10 solicitudes para exención de Ingresos Brutos en eventos masivos
La provincia amplió un esquema de alivio fiscal que alcanza a espectáculos y festivales, con el objetivo de incentivar la llegada de visitantes y dinamizar la actividad cultural y productiva en el territorio. El Festival Bandera ya inició el trámite dentro del nuevo régimen.
La iniciativa se integra a un paquete de alivio fiscal que incluye beneficios para el agro, créditos fiscales y descuentos impositivos, además de la posibilidad de descontar el 100% de los sueldos de nuevos trabajadores del pago de Ingresos Brutos.
En este marco, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, precisó el alcance inicial de la medida y el rápido interés del sector privado. “Son diez las solicitudes que ya tenemos. Inlcuye todos los eventos de más de 400 personas”.
El Festival Bandera aparece así como uno de los primeros grandes eventos en activar el pedido de exención, en un esquema que busca agilizar trámites y potenciar la actividad cultural.
Turismo y actividad económica
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el impacto económico que busca la provincia con este tipo de medidas de alivio fiscal. “Esto es la oportunidad que se nos ofrece a nosotros como provincia de poder recibir y que muchos santafesinos, en el programa que también tenemos Conoce Tu Provincia, puedan disfrutar y recorrer”, expresó.
En esa línea, subrayó el efecto sobre el entramado productivo: “Hay trabajo, hay pymes, hay emprendedores, hay familias que a veces tienen un emprendimiento personal, familiar que está detrás de algunas de estas actividades”.
Puccini también vinculó la estrategia con un plan integral de infraestructura y conectividad provincial: “Esto creo que es el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto y es lo que estamos proponiendo”.
Vacaciones de invierno y agenda cultural
Desde el área de Turismo, Marcela Aeberhard remarcó la diversidad de propuestas en toda la provincia y el peso del turismo de naturaleza durante la temporada invernal. “Tenemos medio millón de hectáreas de biodiversidad. Este justo momento del invierno es un momento clave para poder disfrutar de lo que es el turismo de naturaleza”, afirmó.
También destacó el calendario de actividades regionales: “Estas vacaciones están atravesadas por muchas fiestas gastronómicas, algo que combina muy bien con el invierno”.
En paralelo, la ministra de Cultura, Susana Rueda, detalló la magnitud de la programación prevista para el receso invernal. “Son 150 en todo el territorio, en la mayoría de los departamentos, más de 15 departamentos vamos a estar presentes con la actividad del ministerio en tres ejes”, indicó.
Rueda remarcó el objetivo central de la política cultural: “Garantizar el acceso a la cultura para todos los santafesinos y santafesinas”.
Estrategia fiscal y cultural para atraer eventos
El esquema de exención de Ingresos Brutos a grandes eventos se enmarca en una estrategia provincial más amplia que busca atraer espectáculos, potenciar el turismo y fortalecer la actividad económica vinculada a la cultura, la gastronomía y los servicios.
Con 10 solicitudes ya en trámite y el Festival Bandera como uno de los primeros casos relevantes, Santa Fe avanza en una política que combina alivio fiscal, inversión pública y desarrollo territorial.