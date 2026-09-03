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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 3 de septiembre, en Argentina

El dólar operó con pocos cambios: el oficial subió levemente, mientras que el blue se mantuvo estable y el MEP registró variaciones menores.

El mercado cambiario argentino operó este 2 de septiembre con pocos movimientos. El mercado cambiario argentino operó este 2 de septiembre con pocos movimientos.
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El dólar oficial cerró en alza en varios bancos, mientras que en Banco Nación terminó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. El blue, en tanto, permaneció estable.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este miércoles 2 de septiembre en los bancos argentinos

El dólar MEP también registró leves variaciones y finalizó en $1.533,54 para la compra y $1.534,17 para la venta. Por su parte, el blue cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $20.

09:00 / Jue. 03.09.2026

Así cerró el dólar el miércoles

Banco Nación: compra $1.485 / venta $1.535

Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540

ICBC: compra $1.485 / venta $1.540

Dólar MEP: compra $1.533,54 / venta $1.534,17

Dólar blue: compra $1.520 / venta $1.540

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