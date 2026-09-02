El mercado cambiario argentino abrió la semana sin grandes sobresaltos. El dólar oficial cerró en alza en los bancos argentinos este 2 de septiembre, mientras que el blue se mantuvo estable. El MEP también registró ligeras variaciones.
Así cerró el dólar este miércoles 2 de septiembre en los bancos argentinos
Las cotizaciones del dólar en los bancos argentinos cerraron con movimientos moderados, reflejando un día de calma en el mercado cambiario nacional.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa se movió levemente a l abaja y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.
Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se mantuvieron cerrando en $1.485 y $1.540, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.533,54 y la venta que se ubicó en $1.534,17. El spread quedó en $0,63, con variaciones de $2,47 y $1,63 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue tuvo este lunes una jornada sin movimientos y cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.