Sesión especial

Deudas familiares: qué se debate hoy en Diputados y a quiénes podría beneficiar

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles desde las 12 y tiene en el temario una extensa lista de proyectos vinculados con el sobreendeudamiento de los hogares, las tarjetas de crédito y la reestructuración de deudas.