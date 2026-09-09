Las deudas de las familias llegan este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados.
Deudas familiares: qué se debate hoy en Diputados y a quiénes podría beneficiar
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles desde las 12 y tiene en el temario una extensa lista de proyectos vinculados con el sobreendeudamiento de los hogares, las tarjetas de crédito y la reestructuración de deudas.
La agenda oficial de la sesión especial convocada para las 12 incluye una extensa lista de proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento de personas y hogares, con iniciativas que plantean desde la reestructuración de obligaciones hasta cambios en las reglas para las tarjetas de crédito y mecanismos específicos de alivio financiero.
El debate no parte de un único proyecto. En el temario aparecen iniciativas presentadas durante 2025 y 2026, entre ellas propuestas para crear regímenes de desendeudamiento, declarar emergencias crediticias, limitar intereses y cargos de tarjetas, proteger a consumidores sobreendeudados y establecer mecanismos de segunda oportunidad para personas humanas.
Por eso, para entender qué puede pasar hoy, es importante diferenciar entre lo que efectivamente está en discusión y lo que todavía es solamente un proyecto. La inclusión en el temario no significa, por sí sola, que una medida ya sea ley ni que todos los deudores vayan a recibir automáticamente una quita o refinanciación.
Qué se debate hoy en Diputados
La sesión especial fue solicitada por el diputado Pablo Juliano y otros legisladores. El temario oficial incorpora numerosas iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias.
Entre ellas aparece el proyecto 0804-D-2026, denominado “Desendeudamiento y restructuración de deudas de las familias argentinas”, que propone un régimen específico y modificaciones al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
También figura el expediente 0386-D-2026, que propone declarar por dos años la emergencia crediticia de las familias y crear el Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED).
La agenda incorpora además el proyecto 0396-D-2026, que plantea la creación de un Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar.
A eso se suman propuestas específicas sobre tarjetas de crédito, créditos otorgados por plataformas fintech, préstamos personales, insolvencia de personas humanas y protección de consumidores frente al sobreendeudamiento.
En otras palabras, Diputados tiene sobre la mesa distintas alternativas para abordar un mismo problema: qué hacer cuando una persona o una familia acumula deudas que ya no puede afrontar con sus ingresos.
Entre los proyectos incluidos también aparece uno destinado a crear un régimen de protección de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento, otro sobre insolvencia de personas humanas y una iniciativa para establecer un régimen temporario de protección frente al sobreendeudamiento y reestructuración de deudas.
Qué propone el proyecto de desendeudamiento familiar
Uno de los expedientes que permite comprender con mayor claridad el alcance de las propuestas es el 0386-D-2026, presentado por la diputada Natalia Zaracho junto con otros legisladores.
La iniciativa plantea declarar la emergencia crediticia de las familias durante dos años y crear el Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas.
El texto establece que podrían solicitar la adhesión al régimen las personas físicas residentes en la Argentina cuyos ingresos mensuales no superen seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y que tengan deudas de consumo acumuladas hasta la eventual promulgación de la ley.
No se trata de una propuesta que incluya todas las deudas posibles.
El proyecto contempla principalmente deudas de consumo, independientemente de si fueron otorgadas por una entidad financiera, un proveedor no financiero de crédito u otra persona o entidad que otorgue créditos al consumo.
En cambio, quedan fuera del régimen las obligaciones alimentarias, las multas penales y sanciones administrativas personales, las deudas tributarias nacionales, provinciales o municipales y las deudas hipotecarias y prendarias. También quedarían excluidas las obligaciones contraídas después de la eventual promulgación de la ley.
¿Cómo funcionaría el alivio para los deudores?
La propuesta establece un mecanismo de auditoría de las deudas. En términos simples, antes de establecer cuánto debería pagar una persona, se revisaría la deuda para determinar si los intereses, cargos, punitorios y demás conceptos aplicados cumplen con la normativa y si existen cláusulas abusivas.
Cuando se detecten irregularidades, el proyecto contempla la posibilidad de aplicar quitas sobre intereses, punitorios, cargos y, en determinados casos, sobre el capital.
Una vez auditada la deuda, la persona podría acordar un plan de pagos. Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la cuota mensual no podría superar el 30% de los ingresos de la persona deudora.
Esto significa que el proyecto no plantea simplemente borrar las deudas. El mecanismo propuesto busca revisar las obligaciones, determinar un monto considerado adecuado y establecer un esquema de pago que tenga relación con los ingresos del deudor.
La propuesta también contempla la posibilidad de que el Estado compre determinadas deudas a los acreedores a través de un fondo creado específicamente para ese objetivo.
¿Quiénes podrían quedar alcanzados?
El proyecto del RED está pensado para personas que tengan ingresos dentro del límite establecido y que arrastren deudas de consumo. Sin embargo, también fija exclusiones patrimoniales.
Por ejemplo, no podrían adherir quienes sean titulares de más de un inmueble urbano o rural, quienes tengan vehículos de menos de cinco años de antigüedad —con una excepción para aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas—, ni quienes posean embarcaciones, aeronaves o determinados bienes suntuarios.
Tampoco ingresarían al régimen quienes tengan determinados activos financieros por encima del límite establecido en el proyecto.
Por lo tanto, no se trataría de un beneficio universal para todas las personas que tengan una deuda. El acceso dependería de las condiciones que finalmente establezca la ley que eventualmente resulte aprobada.
Tarjetas de crédito: otro de los puntos centrales
Las tarjetas de crédito también ocupan un lugar importante en el debate.
El temario de la sesión incluye distintos proyectos que plantean modificaciones a la Ley 25.065, entre ellos iniciativas relacionadas con los límites a los intereses y cargos y otras destinadas a reforzar la protección de los consumidores.
También figura un proyecto que propone establecer la obligatoriedad para las entidades emisoras de tarjetas de crédito de ofrecer a sus usuarios la posibilidad de fijar límites de gasto autocontrolados.
La discusión, de esta manera, no se limita a quienes ya están atrasados con sus pagos. Algunas iniciativas buscan intervenir también en las condiciones de acceso y utilización del crédito para evitar que el endeudamiento continúe creciendo.
Qué pasa con los préstamos de billeteras y fintech
Otro de los aspectos que aparecen en el debate es el crecimiento del crédito otorgado por plataformas digitales y proveedores no bancarios.
Entre los proyectos incluidos en el temario hay una iniciativa que busca abordar específicamente el endeudamiento de usuarios de tarjetas de crédito y de personas que toman préstamos personales a través de plataformas fintech. También se contempla un régimen para entidades no financieras de crédito.
El proyecto RED, por su parte, incluye expresamente entre las deudas alcanzadas aquellas otorgadas por proveedores no financieros de crédito y otros actores que concedan créditos al consumo.
Esto es relevante porque el universo de crédito familiar ya no se limita a los bancos tradicionales. Las propuestas que se discuten buscan contemplar también otras formas de financiamiento.
Si Diputados avanza con alguno de estos proyectos, eso no significa automáticamente que todas las deudas queden canceladas ni que las cuotas bajen desde mañana.
Qué puede cambiar para una familia endeudada
Si una iniciativa de este tipo finalmente se transforma en ley, el principal cambio para determinados hogares podría estar en la posibilidad de acceder a mecanismos formales de reestructuración de sus obligaciones.
En el caso del proyecto RED, el objetivo es revisar la deuda, identificar posibles cargos o intereses abusivos y establecer un plan de pago acorde con los ingresos. La iniciativa fija como límite que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos del deudor.
Pero también existen otras propuestas en discusión que apuntan a cuestiones diferentes: desde la regulación de tarjetas de crédito hasta la prevención del sobreendeudamiento y la protección frente a prácticas de cobranza.
Por eso, la jornada de este miércoles puede marcar un paso relevante en el debate parlamentario sobre las deudas familiares, pero todavía no permite afirmar que exista un nuevo régimen de alivio vigente.