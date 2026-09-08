Cincuenta a uno: los dos temas que de manera excluyente sostienen la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, para este miércoles a las 12, recogen medio centenar de expedientes relacionados con el sobreendeudamiento familiar y uno, contundente, sobre discapacidad. En este caso es para disponer la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la emergencia para ese sector.
Endeudamiento y discapacidad: la oposición en Diputados irá al recinto con dos temas sensibles
La sesión especial ya figura en la agenda de la Cámara baja. Se espera lograr un emplazamiento a las comisiones para avanzar rápidamente con respuestas a dos problemas acuciantes. El oficialismo insiste con su propia “hoja de ruta”.
El pedido de sesión lleva la firma de Pablo Juliano (Provincias Unidas-Buenos Aires) además de un amplio grupo de representantes de la Cámara baja que acompañaron la solicitud en la última sesión celebrada el 26 de agosto, entre ellos el santafesino Germán Martínez (UxP).
Allí, 133 legisladores de distintos bloques (sin el PRO ni LLA) ratificaron su intención de abrir el recinto para emplazar a comisiones estratégicas, varias de ellas presididas por La Libertad Avanza, a fin de establecer distintas medidas que permitan aliviar la situación de millones de personas.
La sesión fue pedida por un amplio abanico de referentes de la oposición y desde este lunes figura en el calendario de actividades previsto para la semana. Para que se concrete, se requieren 129 voluntades que estarían garantizadas tras el planteo hecho por los 133 diputados a fines de agosto, pero que se terminarán de ajustar en las próximas horas.
Dos ejes
El primer tema del extenso temario es la prórroga por un año para la ley de emergencia en discapacidad.
Luego sigue una larga lista de iniciativas que van desde la inembargabilidad de la cuenta sueldo, hasta un régimen de trato digno con consumidores sobreendeudados, emergencia crediticia de las familias por dos años y Régimen Temporario de Protección frente al Sobreendeudamiento y Reestructuración de Deudas, además de la declaración de interés de la Marcha de los Endeudados.
Varios proyectos incluyen consignas similares por lo que se espera que terminen unificados. En total, hay giro a una decena de comisiones, incluidas algunas muy estratégicas que están a cargo del oficialismo.
Una de ellas es la de Finanzas que el 2 de septiembre concretó su primera reunión a la que convocó un día después del pedido opositor para sesionar el miércoles.
Allí, el titular del grupo de trabajo Santiago Pauli, presentó una hoja de ruta estructurada en dos reuniones informativas con especialistas e invitados (programadas para este martes 8 y el 16 de septiembre), una reunión de debate el 23 de este mes y un plazo límite hasta el 30 para emitir un dictamen.
No es el criterio que persigue la oposición, que busca acelerar los plazos para que el tema del endeudamiento encuentre una rápida respuesta legislativa.
Por eso, la sesión del miércoles no procura dictaminar, sino emplazar a las comisiones.
También se reunió el 2 de septiembre la Comisión de Discapacidad, que preside el diputado Gerardo Huesen e invitó al Director nacional del área Alejandro Vilches.
Una vez más, el oficialismo fijó su propia hoja de ruta que consiste en una reunión informativa con expositores e invitados para el 16 de septiembre y un encuentro de legisladores para el 23 de septiembre con el fin de lograr un dictamen. Tampoco en este caso la modalidad encontró eco en la oposición.
El rol del Estado
Hasta el momento el oficialismo mantiene su criterio de que el endeudamiento y la morosidad son temas “entre privados” en los que el Estado no debe intervenir.
En ese sentido, el santafesino Pablo Farías (Provincias Unidas) señaló este lunes, en diálogo con C&D que “no estamos planteando que el Estado tenga que poner plata”, pero si encontrar en las herramientas del sistema financiero la forma de atender esta situación que “está afectando el consumo: la gente no tiene dinero para gastar porque está comprometida en deudas”.
Para el legislador, “estamos frente a uno de los porcentajes más altos de endeudamiento de los últimos 20 años”.
Además de modalidades de refinanciamiento a través de instituciones financieras del Estado, como el Banco Central de la República Argentina y el Banco Nación, consideró prioritario “salvaguardar los salarios”. Varios de los proyectos que serán puestos a consideración en el recinto van en esa línea.