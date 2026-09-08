El miércoles a las 12

Endeudamiento y discapacidad: la oposición en Diputados irá al recinto con dos temas sensibles

La sesión especial ya figura en la agenda de la Cámara baja. Se espera lograr un emplazamiento a las comisiones para avanzar rápidamente con respuestas a dos problemas acuciantes. El oficialismo insiste con su propia “hoja de ruta”.