Balance del Decreto 84/26

Reglamentación de la Emergencia en Discapacidad: qué ordena y qué puntos faltan

La ley promulgada muestra que activó el nuevo régimen de pensiones y fijó instancias de coordinación federal, con plazos para auditorías. Pero la implementación se dio parcialmente ya que solo se fijaron 8 de 18 artículos previstos y quedaron afuera los capítulos económicos, desde el financiamiento hasta actualización de aranceles.