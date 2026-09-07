Las ventas minoristas pyme cayeron 0,2% en agosto y acumulan baja de 2,4% en 2026

Relevamiento CAME: Ventas por Rubro Todos (7) En Crecimiento (4) En Caída (3) Rubro Minorista Var. Interanual Tendencia Principal Perfumería +12,8% Impulsado por K-Beauty, perfumería árabe y regalos del Día del Niño. Textil e Indumentaria +6,4% Recambio de temporada y promociones de abrigos de invierno. Calzado y Marroquinería +1,2% Demanda concentrada en calzado urbano, deportivo y escolar. Ferretería y Construcción +0,3% Sostenido por pequeñas reparaciones domésticas e instalaciones de temporada. Farmacia -0,5% Concentración en medicamentos esenciales y mayor opción por genéricos. Alimentos y Bebidas -2,5% Migración hacia grandes superficies y compras fraccionadas. Bazar y Muebles -4,8% Postergación de renovaciones integrales del hogar y compras no urgentes.

De los siete rubros relevados, cuatro terminaron agosto con variaciones interanuales positivas.

El sector Pyme acumula una baja del 2,4% en los primeros ocho meses de 2026,

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