El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves en Rosario a sus pares de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Córdoba, Martín Llaryora. Los mandatarios compartieron una recorrida por distintos escenarios deportivos construidos para los Juegos Suramericanos 2026.
Pullaro se reunió con Torres, Valdés y Llaryora en Rosario en medio de los Suramericanos
Ignacio Torres, Juan Pablo Valdés y Martín Llaryora recorrieron escenarios deportivos junto al mandatario santafesino, en una jornada atravesada por la agenda política nacional.
El encuentro se produjo durante la competencia internacional, que tiene como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela, y reunió a representantes de distintos espacios políticos en torno a una agenda vinculada con el desarrollo de infraestructura deportiva y la organización del evento.
Los gobernadores visitaron instalaciones y obras vinculadas con los Juegos y participaron de una actividad institucional. La jornada también dejó una imagen conjunta de los mandatarios, en el marco de una agenda que combinó la competencia deportiva con cuestiones de interés para las provincias.
Del encuentro también participaron, Gisela Scaglia (ex vicegobernadora y actual diputada nacional), Pablo Javkin (intendente rosarino), Joaquín Blanco (diputado provincial por el socialismo), Federico Angelini (funcionario del ministerio de Justicia y Seguridad santafesino), entre otros funcionarios provinciales.
La palabra de Llaryora
Luego de recibir sus respectivos “Capis” de parte del gobernador Pullaro y la diputad Scaglia, algunos de los presentes hablaron con la prensa.
Uno de ellos fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien valoró la organización de los Juegos y le dio un visto bueno a la gestión de la Casa Gris.
En este sentido, Llaryora señaló que los Juegos son posibles por el “combate que se ha hecho contra la delincuencia” y pueden ser “un antes y un después para la provincia”. Por último, felicitó “lo hecho y la organización”.
La recorrida y la infraestructura
Los gobernadores visitaron el predio del Parque Independencia, donde el Gobierno Provincial construyó el estadio Invencible Arena, lugar en el que se están disputando las competencias de gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia en trampolín; y el estadio Invencible Rosario, que alberga por estos días al Judo, karate y patinaje artístico.
Además, en el Picadero del predio se está llevando adelante la competencia de Vóley de playa; y en las Naves B y C, las de Taekwondo, lucha libre, lucha grecorromana y squash.
Espacio común
Cabe recordar que Torres, Valdés y Llaryora mantienen vínculos con Pullaro a partir de la construcción de un espacio federal de gobernadores.
El mandatario santafesino había impulsado junto a otros mandatarios la conformación de Provincias Unidas, un espacio de alternativa política frente al oficialismo nacional.
Torres llegó desde el PRO, Valdés desde el radicalismo y Llaryora desde el peronismo cordobés. La presencia de los tres mandatarios en Rosario expuso esa composición diversa.
La inauguración de los Juegos Suramericanos también había reunido a otros gobernadores. El sábado, durante el acto de apertura, había participado Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos.
Agenda nacional
La reunión se produjo además en un momento de negociaciones entre las provincias y el Gobierno nacional por el Presupuesto 2027.
Durante los últimos días, distintos gobernadores habían mantenido encuentros con funcionarios nacionales para abordar las partidas previstas para las provincias y otros aspectos de la relación fiscal con la Nación.
En paralelo, el Congreso avanzaba con el tratamiento de distintos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, mientras los mandatarios provinciales buscaban fijar posiciones comunes frente a las iniciativas nacionales.
La actividad desarrollada en Rosario permitió así combinar la agenda institucional de los Juegos Suramericanos con el contacto entre gobernadores de distintos espacios políticos.