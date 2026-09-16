El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este miércoles el estadio Invencible Rafaela para presenciar las semifinales de boxeo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó el impacto que está generando el evento en toda la provincia.
Pullaro sobre los Juegos Suramericanos: "Nos cuesta dimensionar lo que estamos viviendo"
El gobernador visitó el estadio Invencible durante las semifinales de boxeo y valoró la convocatoria, la participación del público y la posibilidad de posicionar a la provincia como sede de grandes eventos.
Con un escenario colmado durante la jornada de competencia, el mandatario resaltó la respuesta del público y la participación de vecinos, estudiantes y delegaciones de distintos países.
“Nos sorprenden todos los días. Todos los estadios están llenos de estudiantes, de gente, de vecinos de la provincia de Santa Fe, pero también de todas las repúblicas argentinas y de muchos países que se movilizan”, expresó.
Pullaro también destacó la repercusión mediática de los Juegos y aseguró que la competencia logró instalarse a nivel nacional. “La televisación es increíble, todos los canales de la provincia y del país están tomando este evento deportivo. Está saliendo muy bien”, señaló.
El deporte como herramienta de formación
Consultado por su vínculo personal con el boxeo y el deporte, el gobernador recordó su pasado como practicante. “Yo fui deportista, a mí me gustaba practicar boxeo. Lo hice durante un largo tiempo, nada que ver como Lucía, que es muy buena y acaba de ganar, pero me encantaba”, contó.
En ese sentido, remarcó el valor del deporte como espacio de formación. “Creo que el deporte son valores, son principios. Es la cultura del esfuerzo, de la disciplina, del trabajo, de superarse a uno mismo permanentemente, y son valores que sirven para toda la vida”, sostuvo.
Pullaro destacó que uno de los objetivos centrales de los Juegos es que la infraestructura y la experiencia generada permanezcan en el tiempo. “Queremos que los Juegos Suramericanos se vivan con mucha intensidad estos días, pero también que dejen un legado”, afirmó.
En esa línea, mencionó las nuevas obras deportivas impulsadas en distintos puntos de la provincia. “Decidimos hacer dos estadios más, uno en Reconquista y Avellaneda y otro en Venado Tuerto, para que cada una de las regiones de la provincia de Santa Fe tenga este tipo de espacios”, explicó.
“Estamos mostrando lo mejor de nosotros”
El gobernador sostuvo que el evento representa una oportunidad para mostrar otra imagen de Santa Fe. “Nos cuesta dimensionar lo que estamos viviendo, pero la verdad es que lo hacemos con mucha pasión y alegría. Los santafesinos nos merecíamos vivir un evento de estas características”, afirmó.
Además, destacó el trabajo conjunto entre organismos públicos, empresas privadas, voluntarios y medios de comunicación. “No solo es el Estado, también está el sector privado al lado del Estado, hay cientos de voluntarios que se sumaron, están los medios de comunicación y los periodistas. Somos todos los que queremos mostrar una provincia distinta”, expresó.
Finalmente, el gobernador planteó que los Juegos deben ser el inicio de una nueva etapa para el turismo y la realización de eventos en Santa Fe. “Lo vemos como una oportunidad. Invertimos mucho en los Juegos Suramericanos y ya están generando más de lo que habíamos esperado”, indicó.
En ese sentido, destacó la importancia de aprovechar la infraestructura creada. “Este Invencible Rafaela tiene que tener mucha vida, tienen que venir deportistas, artistas y generar espectáculos para que los rafaelinos y toda la región lo puedan disfrutar, pero también para generar empleo”, manifestó.
“Hoy gobernar en Argentina es generar trabajo. El turismo tiene que ser una fuente de trabajo en la provincia de Santa Fe”, concluyó.