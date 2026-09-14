Primer balance de los Juegos Suramericanos

Pullaro: “Estamos listos para organizar lo que el mundo nos quiera traer”

El gobernador sostuvo que la ceremonia de apertura fue vista en todo el mundo y que la asistencia a los eventos “superó todas las expectativas”. “Es una caricia que nos merecíamos”, sostuvo, y aludió al “efecto multiplicador” en la economía y el desarrollo de futuros eventos, como los Juegos Panamericanos Junior 2029.