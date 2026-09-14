El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por otros funcionarios, realizó un primer balance del desarrollo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y sostuvo que la repercusión internacional, la respuesta del público y el impacto económico “superó todas las expectativas”.
Pullaro: “Estamos listos para organizar lo que el mundo nos quiera traer”
El gobernador sostuvo que la ceremonia de apertura fue vista en todo el mundo y que la asistencia a los eventos “superó todas las expectativas”. “Es una caricia que nos merecíamos”, sostuvo, y aludió al “efecto multiplicador” en la economía y el desarrollo de futuros eventos, como los Juegos Panamericanos Junior 2029.
Desde el Centro de Prensa ubicado en la Nave A del Predio Ferial Parque Independencia, en Rosario, se informó sobre el funcionamiento de la organización, el desarrollo de las competencias, la recepción de las delegaciones y el trabajo desplegado en los escenarios deportivos de la ciudad, así como en las sedes de Santa Fe y Rafaela.
En el curso de la conferencia de prensa, los funcionarios dieron cuenta de que “nunca en la historia de estos juegos hubo tanto público en la ceremonia de apertura”, en alusión a la fiesta inaugural del certamen, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera.
Y, de la misma manera, “no hay antecedente de estadios llenos desde el primer día de principio a fin” de las distintas competencias que ya están en pleno desarrollo en las tres sedes.
Amplia respuesta
Esta masividad se volcó también en la cobertura de plazas hoteleras, centros comerciales y locales gastronómicos, con lo cual el efecto económico multiplicador de la inversión realizada no solamente redundará en el potencial de la infraestructura, sino ya mismo en la circulación de dinero y la generación de puestos de trabajo, mencionó el diputado Joaquín Blanco, del Comité Organizador.
En el mismo sentido, Federico Angelini destacó el nivel de seguridad garantizado y la falta de incidentes, basado en el esfuerzo de patrullaje e incluso de allanamientos, que en Rosario fueron 60 durante el fin de semana.
A su turno, Pullaro dio cuenta del “estado de emoción que nos tocó vivir”, de las “inmensas expectativas” depositadas en los Juegos y del hecho de que “se superan a cada momento”. En ese sentido, registró 250 mil personas asistiendo a la ceremonia inaugural y 500 mil por streaming, sin contar el público televisivo.
“Claramente se superó el millón de personas que vieron esta ceremonia tan cuidada, tan trabajada, y y que nos mostró al mundo”. Junto con el inédito nivel de concurrencia a los estadios, lo llevó a decir que los rosarinos y todos los santafesinos “nos merecemos esta caricia, porque mucho tiempo la pasamos mal”.
“La gente no la está pasando bien, porque le cuesta llegar a fin de mes, pero aquí la provincia le abre la puerta para que pueda disfrutar”, insistió, añadiendo al espectáculo deportivo la gran cantidad y el nivel de los números artísticos de los Fan Fest programados.
“Hemos dejado todo para que esto sea así. Y la repercusión es inmensa. Vimos un evento de nivel internacional, que fue tomado en países de todo el mundo. Y el impacto económico es superior a lo que habíamos previsto”, añadió
Efecto multiplicador
El gobernador puso de resalto que la inversión en infraestructura va a poder ser apreciada y aprovechada de inmediato por la población. Pero que, especialmente, la infraestructura deportiva permitirá “que nuestros deportistas puedan practicar en espacios de primer nivel y traernos más y más medallas”.
“Queremos ser la capital del deporte”, insistió, como para no quedarse corto en las expectativas. Pero además, los nuevos estadios permitirán llevar adelante eventos hasta ahora impensables (algunos ya en organización y otros motivo de consultas) y movilizar el turismo.
“Los juegos son el motor para que se dinamice la economía de Santa Fe”, se entusiasmó el mandatario, apoyando esa idea sobre el principio de que “el Estado tiene que invertir para sostener las economías”.
Proyección internacional
Una nueva pregunta sobre la posibilidad de llevar adelante otros eventos de similar o superior magnitud, incluyendo las Olimpíadas, dio pie para confirmar la firma del acuerdo para desarrollar en Rosario los Juegos Panamericanos Junior 2029, que consolida la elección realizada el pasado 28 de agosto por la Asamblea General de Panam Sports, donde la ciudad santafesina se impuso a la de Guatemala.
Con esto, será la primera vez que el país organice los Juegos Panamericanos Junior, una competencia destinada a las nuevas generaciones de atletas del continente. En la última edición, disputada en Asunción en 2025, participaron más de 4.000 deportistas de los 41 países que integran Panam Sports.
Luego de celebrar la novedad, Pullaro no descartó ir por más: “Yo soy de Hughes y ahí no le tenemos miedo a nada. Así que si vienen los Panamericanos o las Olimpíadas, les abrimos los brazos”, prometió.
En ese sentido, destacó el acompañamiento de la población y del sector privado, como así también de los Poderes Legislativo y Judicial, y de la Nación, sobre todo en la persona del secretario de Deportes Daniel Scioli, que estuvo en la ceremonia de apertura y “siempre estuvo al lado nuestro, acompañando. Incluso para defendernos cuando había dudas sobre Rosario”.
La afirmación final del gobernador operó como corolario del ánimo que atravesó toda la conferencia: “Estamos preparados para organizar lo que el mundo nos quiera traer”.