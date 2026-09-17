Los Juegos Suramericanos se convertirán este jueves en escenario para una foto política potente. Así será, a partir de la recepción que hará Maximiliano Pullaro de sus pares de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y en principio, también de Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.
Pullaro recibe a gobernadores con los Juegos Suramericanos como escenario
Al menos tres mandatarios serán recibidos por Maximiliano Pullaro este jueves al mediodía en la ciudad de Rosario. La agenda prevé recorridas por los nuevos estadios y una foto conjunta.
Junto al mandatario santafesino, recorrerán los nuevos estadios y algunas de las obras que se ejecutaron para el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas que se despliegan en el marco de los Juegos. El horario estimado para el arribo es el mediodía. No hay confirmada aún conferencia de prensa, aunque sí una foto conjunta.
Los invitados pertenecen a diferentes extracciones partidarias pero todos mantienen buena sintonía con Pullaro. Es más; compartieron el espacio de Provincias Unidas, cuando éste intentaba forjarse como espacio político alternativo al actual modelo nacional. "Nacho" Torres es del PRO; Valdés es radical y Llaryora tiene raíz peronista.
Ya el acto de inauguración de los Juegos, el sábado por la noche, había contado con la presencia de otro gobernador: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Y si bien para este jueves se vaticinaba la llegada de otros mandatarios, hasta el momento fueron confirmados los mencionados.
Contexto
El encuentro de mandatarios que tendrá a Pullaro como anfitrión se dará casi en simultáneo con una serie de reuniones que se han iniciado desde la Casa Rosada, después de que se presentara el presupuesto nacional 2027.
En ese marco, el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya recibió a los gobernadores de Catamarca, Corrientes, Salta y Tucumán. Y se prevén nuevos encuentros para las próximas horas. La reforma política que discute el Congreso, y que incluye la incorporación de Ficha Limpia y la eventual derogación o suspensión de las elecciones primarias, también es parte de la agenda.