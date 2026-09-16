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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Cronograma

Juegos Suramericanos: la agenda completa del miércoles 16 de septiembre en Santa Fe

La jornada comenzará a las 7.30 y tendrá finales en triatlón, remo, tiro, bochas, patinaje y otras disciplinas, además de presencia argentina en hockey, vóley, handball y softbol.

Sigue la actividad en la ciudad de Santa Fe. Foto: Martina NoninoSigue la actividad en la ciudad de Santa Fe. Foto: Martina Nonino
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este miércoles 16 de septiembre con una extensa programación deportiva que comenzará a las 7.30 y tendrá actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Buenos Aires.

La jornada contará con golf, bochas, bowling, triatlón, esgrima, tiro deportivo, remo, hockey, natación, vóley playa, patinaje, pentatlón moderno, voleibol, fútbol, SUP, BMX, vela, equitación, softbol, levantamiento de pesas, handball, gimnasia, esports y boxeo.

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Además, habrá una importante cantidad de definiciones por medallas desde las primeras horas, con especial protagonismo para las competencias que se desarrollarán en la ciudad de Santa Fe.

Una mañana cargada de finales

La actividad comenzará a las 7.30 con golf en Rosario. Desde las 8.30, Santa Fe tendrá las semifinales de parejas mixtas de petanca y la final femenina del triatlón sprint, mientras que en Buenos Aires se definirán las medallas del doble femenino de bowling.

A las 9 comenzará uno de los principales bloques del día. El remo tendrá en Santa Fe la final femenina del par, seguida por el individual liviano masculino a las 9.20 y el doble par liviano femenino a las 9.40.

Los Leones vs. Perú | Juegos Suramericanos 2026. Foto: El LitoralEl seleccionado argentino masculino de hockey enfrentará a Brasil desde las 10 en la capital provincial. Foto: El Litoral

También a las 9 habrá tiro deportivo en la capital provincial, con la clasificación masculina de pistola de aire a 10 metros y la segunda jornada clasificatoria del skeet femenino y masculino. En Rosario comenzarán los preliminares del florete femenino por equipos.

Desde las 10, el seleccionado argentino masculino de hockey enfrentará a Brasil en Santa Fe. En el mismo horario habrá finales de remo y en Rosario comenzarán las series de natación, junto con actividad de vóley playa, patinaje de velocidad, pentatlón moderno, voleibol y fútbol masculino.

El remo tendrá otras tres definiciones: el cuatro masculino a las 10, el doble par masculino a las 10.20 y el ocho femenino a las 10.40. También se disputarán las semifinales de parejas mixtas de Raffa desde las 10.30.

A las 11 llegará la final masculina del triatlón sprint y la definición del SUP Technical masculino. Quince minutos después se disputará la final masculina de pistola de aire a 10 metros.

BMX, vela y más definiciones

Rafaela tendrá desde las 11.30 las primeras rondas de contrarreloj del BMX Race femenino y masculino. A las 11.50 se realizará la segunda tanda clasificatoria.

El mediodía marcará además el comienzo de la vela en Santa Fe. Desde las 12 habrá regatas de windsurf iQFOiL femenino y masculino, Sunfish en ambas ramas, ILCA 6, ILCA 7 y Snipe mixto.

A la misma hora se disputará la final femenina de SUP Technical. Rosario tendrá los 85 kilos masculinos del levantamiento de pesas y la definición del 11° puesto del vóley playa masculino.

Récords quebrados en la mañana del lunes.La natación tendrá cuatro definiciones desde las 18 en Rosario, entre pruebas individuales y el relevo combinado mixto.

Desde las 12.30 se desarrollará en Rosario la final individual de adiestramiento ecuestre. En Santa Fe se disputará la final femenina de skeet, mientras que Buenos Aires tendrá la definición por medallas del doble masculino de bowling.

A las 13.40, los clavados tendrán la competencia masculina de plataforma de 10 metros en Rosario. Desde las 14, el hockey femenino tendrá el cruce entre Perú y Paraguay en Santa Fe y se disputará además la primera semifinal femenina del vóley playa.

Argentina, protagonista durante la tarde

A las 14.30 comenzará el handball femenino en Santa Fe con Uruguay frente a Perú. En Rosario habrá preliminares y finales de esgrima, con florete femenino y sable masculino por equipos.

Argentina tendrá una doble presentación a las 15 en Rosario. El seleccionado femenino de voleibol enfrentará a Chile, mientras que en fútbol masculino se jugará el encuentro entre Chile y Panamá.

También desde las 15 se disputará la final masculina del pentatlón moderno y a las 15.20 comenzarán las finales por aparatos de gimnasia artística masculina y femenina.

A las 16, Rosario tendrá la final de Valorant en esports, las semifinales masculinas del vóley playa y los 95 kilos masculinos del levantamiento de pesas. En Santa Fe, Uruguay y Perú se enfrentarán por el hockey masculino.

El handball continuará a las 17 con Paraguay frente a Chile. Quince minutos después, las bochas tendrán la final de parejas mixtas de petanca, mientras que a las 17.30 competirán las mujeres de hasta 77 kilos en levantamiento de pesas.

Natación y selecciones argentinas para cerrar el día

Desde las 18 se desarrollará un amplio bloque de finales de natación en Rosario. Habrá definiciones femeninas y masculinas de 200 metros mariposa, 50 metros libre y 400 metros libre, además de la final mixta del relevo combinado 4x100.

Paraná tendrá actividad de softbol durante toda la tarde. A las 18 se enfrentarán Colombia y Brasil, mientras que Argentina cerrará su participación del día ante Brasil desde las 20.30.

A las 19 se disputará en Santa Fe la semifinal masculina de volo progresivo. Media hora después, el seleccionado argentino femenino de handball enfrentará a Colombia.

El boxeo tendrá además sus semifinales en Rafaela, sin horario confirmado, con combates en femenino hasta 51 kilos y en las categorías masculinas de 55, 60, 65, 70 y más de 90 kilos.

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