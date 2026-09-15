Las claves del proyecto

Presupuesto 2027: el Gobierno apuesta a recuperar la inversión privada para crecer en año electoral

Tras una caída estimada de 2,1% en 2026, la Casa Rosada estima un rebote de 9,2% de para acompañar una expansión de 4%. El desafío es lograrlo con baja del gasto, más participación del mercado y el compromiso de sostener el superávit fiscal en el cuarto año de mandato.