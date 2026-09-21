Tragedia

Un hombre murió mientras cortaba el pasto en un loteo de Arroyo Leyes

Un hombre de 73 años sufrió una descompensación y murió el domingo mientras realizaba tareas de jardinería. Había abejas en el lugar y, en un primer momento, se pensó que podía haber sido picado, pero la médica que intervino constató una asistolía cardíaca y señaló que no habría recibido ninguna picadura.