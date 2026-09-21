Un hombre de 73 años murió el domingo mientras se encontraba cortando el pasto en un loteo de Arroyo Leyes. El episodio generó un llamado al 911 y la inmediata intervención de una ambulancia del servicio de emergencias 107, pero cuando los equipos llegaron al lugar el hombre ya había fallecido.
Un hombre murió mientras cortaba el pasto en un loteo de Arroyo Leyes
Un hombre de 73 años sufrió una descompensación y murió el domingo mientras realizaba tareas de jardinería. Había abejas en el lugar y, en un primer momento, se pensó que podía haber sido picado, pero la médica que intervino constató una asistolía cardíaca y señaló que no habría recibido ninguna picadura.
El hecho ocurrió en un sector del loteo Pertov, sobre calle Lapacho Amarillo, dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.
De acuerdo con la información recogida por el personal policial, el hombre, de 73 años, se encontraba realizando tareas de corte de pasto cuando se produjo la emergencia.
Abejas en el lugar
En esos momentos había abejas en el sector. Según manifestó la mujer que se encontraba con él, el hombre padecía una afección cardíaca y se habría descompensado luego de advertir la presencia de los insectos.
Cuando arribó al lugar una unidad sanitaria del 107, el personal constató que Sanabria se encontraba sin vida.
La primera información recibida por los servicios de emergencia hacía referencia a un hombre descompensado y a una posible picadura de abejas. Sin embargo, con el avance de la intervención, esa hipótesis inicial fue precisada.
Una médica policial se presentó posteriormente en el lugar y constató el fallecimiento. El diagnóstico consignado fue "asistolía cardíaca".
Sin picaduras
Según lo explicado por la profesional que intervino, el hombre se encontraba cortando el pasto y había abejas en las inmediaciones, pero no habría llegado a ser picado. El episodio habría provocado un fuerte susto que, en el contexto de su antecedente cardíaco, habría precedido a la descompensación fatal.
Personal policial permaneció en el lugar mientras se aguardaba la llegada de la médica, quien luego de constatar el fallecimiento brindó a los familiares las recomendaciones correspondientes.
El procedimiento quedó bajo intervención de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes. Los elementos reunidos durante la actuación inicial permitieron establecer, en principio, que se trató de una muerte vinculada con una descompensación cardíaca.