Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre en el hospital Roque Sáenz Peña de Rosario, mientras estaba siendo atendido por una herida de arma blanca en el pecho.
Rosario: un joven murió tras ser apuñalado durante una pelea familiar
El crimen ocurrió en la madrugada de este 20 de septiembre en una vivienda ubicada en la zona sur. La principal sospechosa es una prima de la víctima, que fue detenida.
Fuentes policiales indicaron que el hecho se habría producido pasada la medianoche, durante un encuentro familiar en una vivienda ubicada en calle Pedro Pavia (ex pasaje 552) al 5100, de barrio Tiro Suizo. Personal policial fue hasta la zona luego de recibir al menos un llamado al sistema 911.
Cuando llegaron, varias personas habían cargado a un joven, identificado como Kevin B., de 21 años, hasta el hospital Roque Sáenz Peña, ubicado a menos de 10 cuadras, donde falleció a los pocos minutos de ingresar.
Según relataron algunas personas que estaban en la vivienda, Kevin discutió con una prima, de 24 años, quien en un momento tomó una cuchilla de la cocina y atacó al joven. Mientras algunos llevaron al muchacho al hospital, otros encerraron a la presunta agresora en una habitación.
La chica fue detenida y trasladada a la comisaría 15ª. Durante el procedimiento, otra mujer de 40 años fue aprehendida por entorpecer el accionar policial. Interviene la Fiscalía de Homicidios.