En la madrugada de este sábado 19 de septiembre fue asesinado un adolescente de 14 años en una calle de barrio Las Flores Sur, en el extremo sur de Rosario.
Rosario: mataron de un tiro a un adolescente en la zona sur
Fue hallado durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre con un disparo en el pecho en una calle angosta ubicada cerca de avenida Circunvalación, en barrio Las Flores Sur.
Fuentes policiales señalaron que alrededor de las 6AM se recibió al menos un llamado en el sistema 911 en el cual se indicaba que había una persona tendida en una calle cerca de avenida San Martín al 7000.
Un rato más tarde llegó hasta el lugar personal policial, que encontró a Ian G., tirado en inmediaciones de Siracusa y Ulises, con un impacto de arma de fuego en el tórax. Minutos después, personal médico del Sies confirmó que el chico había fallecido.
Se presume que el crimen se produjo en el marco de una discusión entre varias personas. Cerca del cuerpo se encontró una vaina calibre 22 y un teléfono celular con la pantalla astillada. Por el momento no hay detenidos.