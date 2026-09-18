La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una célula operativa de la organización narcocriminal conocida como "Los Picudos", acusada de aterrorizar a la comunidad educativa rosarina con mensajes extorsivos y proyectiles dejados en frentes de escuelas e instituciones.
Golpe a "Los Picudos", la banda que amenazaba con matar inocentes en escuelas de Rosario
La organización criminal responde a un capo narco alojado en la cárcel de Piñero. El operativo, que terminó con cuatro detenidos, fue realizado por la Policía Federal.
El grupo respondía a un capo narco alojado en la cárcel de Piñero, desde donde ordenaba amedrentar a la población para exigir privilegios y traslados penitenciarios.
La investigación, impulsada desde julio por la División Antidrogas Rosario junto a la Fiscalía Especializada en Microtráfico a cargo de la Dra. Alejandra Raigal, se centró en desmantelar puntos de venta de drogas en los barrios Las Flores y Tablada.
A través de tareas de inteligencia, las autoridades determinaron que la célula ejecutaba las directivas del líder del grupo, un recluso condenado a 13 años por homicidio en la Unidad N° 11 de Piñero, quien comparte pabellón con figuras clave del Clan Cantero (La Banda de Los Monos).
Amenazas y extorsiones
El modus operandi de la facción consistía en colocar carteles intimidatorios acompañados de municiones en escuelas y establecimientos de Rosario.
En los manuscritos, la banda condicionaba la paz social a la concesión de mejoras en las condiciones de detención de sus referentes.
Ante cualquier eventual incumplimiento oficial, advertían explícitamente: "Vamos a matar gente inocente en zona norte y zona sur".
Allanamientos
A partir de los datos recabados, la PFA ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados sobre la calle Ayacucho.
Durante los operativos se detuvo a dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, imputados de actuar como el brazo ejecutor de la organización en la vía pública.
Entre los elementos incautados durante el procedimiento se destacan: dos pistolas calibre 9 milímetros, 218 cartuchos y dos cargadores de ese mismo calibre, junto a 19 municiones calibre .40 y 14 calibre .39 SP.
También se incautó varias dosis de clorhidrato de cocaína, dos balanzas de precisión, un pasamontañas, una moto, dos teléfonos y una computadora portátil.
Además, se secuestró algo de dinero en efectivo.
Los cuatro arrestados y el material decomisado quedaron a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.