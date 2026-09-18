La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a tres hombres en el marco de una causa que investiga falsas denuncias por robo, entrega indebida de armamento de guerra y tenencia ilegal.
Múltiples allanamientos por falsas denuncias y tráfico de armas en Santa Fe y Rincón
La Policía de Investigaciones, con apoyo de tropas especiales, detuvo a tres sospechosos. También fue incautada una pistola de grueso calibre con municiones, entre otros elementos.
Los operativos fueron desplegados por la Sección Delitos Informáticos de la PDI Región I en distintos puntos de la capital provincial y de la ciudad de San José del Rincón.
La causa, bajo la órbita del fiscal Agustín Nigro (Ministerio Público de la Acusación), se originó a partir de denuncias que alertaban sobre presuntas sustracciones de armas de fuego.
Investigación
El análisis de cámaras de seguridad, rastreos en redes sociales, auditorías en armerías y el entrecruzamiento de datos financieros permitieron desmontar la maniobra e identificar a los sospechosos.
Durante los procedimientos, concretados con el apoyo de grupos tácticos de irrupción, fueron aprehendidos L. D. G. (27) y L. A. A. (40), acusados por falsa denuncia y entrega indebida de armas, mientras que N. E. C. (31) quedó detenido por tenencia indebida de arma de fuego.
En el marco de los registros domiciliarios, las fuerzas de seguridad incautaron material bélico y diversos elementos de interés para la causa.
Arma "de guerra"
Los uniformados hallaron una pistola Bersa calibre 9 mm, 22 cartuchos del mismo calibre, seis cartuchos de escopeta y uno calibre 7,62 x 51.
También secuestraron dinero en efectivo: 3.248.210 pesos argentinos, 5.800 dólares estadounidenses y 100 bolívares.
Por otra parte, se obtuvieron teléfonos celulares, notebooks, documentación relevante, una máquina contadora de billetes y un posnet.
Los tres involucrados fueron trasladados a sede policial y quedaron formalmente a disposición de la Justicia para la posterior audiencia imputativa.