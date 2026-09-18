El femicidio de Naiara Coronel causó gran impacto en la ciudad de Santa Fe. La joven de 20 años resultó con más de 85% de su cuerpo quemado luego de que su cuerpo quedara envuelto en llamas la madrugada del lunes 7 de septiembre.
Qué pasó con el imputado por el femicidio de Naiara Coronel en Santa Fe
El hombre de 34 años es investigado por haber prendido fuego a su pareja, una joven de 20 años que ingresó al Cullen con más del 85% del cuerpo quemado.
Si bien la primera versión de los hechos era que se trató de un incendio accidental, producido en la vivienda de barrio Santa Rosa de Lima donde convivía con su pareja, Emanuel Ezequiel Cejas, la investigación llevó a la fiscalía a ordenar la detección del hombre.
Una semana después del hecho, que resultó en el lamentable fallecimiento de Naiara, al fiscal Natalia Giordano atribuyó a Cejas el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)”.
El miércoles pasado, junto a la fiscal Laura Urquiza, Giordano solicitó que el hombre de 34 años quedara en prisión preventiva mientras la investigación continúa. El juez penal Octavio Silva dispuso la máxima cautelar de máxima, a pesar de los intentos del defensor Santiago Rocca por asegurar la libertad de su cliente.
Ataque voluntario
Tras conocer la decisión del magistrado, las fiscales destacaron “la perspectiva de género de la resolución, en la cual se compararon las circunstancias del ilícito que investigamos con las de casos similares que se tomaron como referencia”.
“Para esclarecer lo sucedido, se realizaron diversas pericias y reconstrucciones que permitieron descartar las posibilidades de que la muerte de Coronel haya sido provocada por accidente o por un daño autoinfringido”, señalaron.
En esa línea, afirmaron que “es altamente probable que haya sido causada por un ataque voluntario que, en función de evidencias contundentes, le atribuimos al hombre investigado”.
La agresión
Giordano y Urquiza señalaron que “el femicidio fue cometido entre las 2 y las 3 de la madrugada del lunes de la semana pasada, en una casa ubicada en calle Estrada al 1900, donde la víctima y el agresor convivían desde el año pasado”, y precisaron que “tenían una relación de pareja”.
“Con la intención de matar a la mujer, el imputado usó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderla fuego mientras ella estaba acostada en un colchón”, sostuvieron las fiscales. Como resultado del ataque, la víctima sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo y, alrededor de las 15 de ese mismo día, falleció en el hospital José María Cullen.
Cejas fue detenido rápidamente a raíz de indicios que surgieron de las primeras diligencias investigativas. En cuanto al contexto del hecho ilícito, las fiscales puntualizaron que “el agresor ejercía violencia de género en perjuicio de su pareja mediante malos tratos, celos, insultos y agresiones físicas y psicológicas”.
La investigación continuará con el imputado tras las rejas.