Este viernes, después de escuchar el veredicto del juez Leandro Lazzarini, Carolina Tavecchi habló en las puertas de los tribunales de Santa Fe y recordó el reclamo de justicia que, según dijo, su familia sostiene desde el día del crimen de su hijo Lucas. Para la familia de la víctima el final del juicio fue un desahogo cargado de dolor, agradecimientos y advertencias.
"Nosotros no nos reconstruimos más": el desahogo de la madre de Lucas Tavecchio
La mujer habló en las puertas de los tribunales de Santa Fe después de que el juez declarara responsable al joven acusado por el homicidio de su hijo. Agradeció a quienes declararon durante el proceso y dijo que su familia quedó “destruida” desde diciembre de 2024.
El magistrado declaró responsable al joven acusado por el homicidio calificado por el empleo de arma de fuego de Lucas Tavecchio, asesinado durante la madrugada del 11 de diciembre de 2024 en el Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario.
Como el acusado tenía 16 años cuando ocurrió el hecho, la decisión conocida este viernes corresponde a la primera etapa del proceso: la eventual pena será discutida posteriormente.
“Mi hijo no hizo nada”
“Llegó el día tan esperado”, comenzó Carolina, quien primero agradeció a Dios y luego se refirió directamente a su hijo.
“Mi hijo no molestó a nadie. A mi hijo me lo mataron por la espalda, a traición. No le dieron derecho a atajarse ni a nada. Mi hijo no hizo nada”, expresó frente a los tribunales.
La mujer también agradeció a los medios que siguieron el caso desde el comienzo. Dijo que la muerte de Lucas tuvo consecuencias profundas sobre todo el grupo familiar y que, desde entonces, sus integrantes quedaron afectados por la pérdida.
“Con la muerte de mi hijo morimos todos, toda mi familia murió. Murieron sus hermanos, murió su papá, morí yo. Mucha, mucha gente quedó destruida”, sostuvo.
Lucas Tavecchio tenía 31 años cuando fue asesinado. Según la acusación discutida durante el juicio, recibió dos impactos de bala que ingresaron por la espalda y la zona lumbar. El proceso oral comenzó el 7 de septiembre y durante sus jornadas se incorporaron testimonios, peritajes y una reconstrucción realizada en el lugar del crimen.
Agradecimiento a los testigos
Uno de los aspectos que Carolina destacó especialmente fue la actitud de las personas que aceptaron declarar durante la investigación y el juicio.
“Le quiero agradecer a la gente que se comprometió en hablar, en decir cómo fueron los hechos”, señaló. También remarcó que algunos testigos debieron ser llevados por la fuerza pública, mientras que, según su relato, su familia se presentó ante la Justicia desde el primer momento.
“Nosotros nos presentamos desde el día uno, desde el 11 de diciembre del 2024 venimos pidiendo justicia, justicia”, afirmó.
En ese tramo de su declaración también agradeció a la fiscalía, al juez y a sus abogados Rocío Alberto, Luis Massot y José Ignacio Mohamad.
Cierre del duelo
El veredicto no significó para Carolina el cierre del duelo. Consultada sobre cómo reconstruir a la familia después de la decisión judicial, respondió: “Nosotros no nos reconstruimos más”.
Explicó que Lucas ocupaba un lugar central en la vida cotidiana familiar y que su ausencia modificó definitivamente esa dinámica.
“Nosotros no vamos a volver nunca más a ser lo que éramos antes, porque nos falta un integrante en nuestra familia”, afirmó. Recordó los encuentros familiares, los cumpleaños y los festivales que compartían y describió a su familia como “todo”.
En un tramo posterior de su declaración, la mujer vinculó el crimen con situaciones de violencia y sostuvo que no teme posibles represalias. Sus afirmaciones fueron formuladas como una expresión personal después del fallo y no forman parte de una determinación judicial sobre un eventual móvil del homicidio.
El proceso, además, todavía no concluyó. La declaración de responsabilidad deberá atravesar las instancias de revisión correspondientes y, posteriormente, se abrirá la etapa en la que se discutirá si corresponde imponer una pena al joven acusado.
Frente a las cámaras, Carolina cerró su intervención con una advertencia: “Cuando ellos quieran venir a tomar represalias de esta condena, los vamos a denunciar y vamos a hacer que caigan todos juntos”.