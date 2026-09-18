Después del veredicto

"Nosotros no nos reconstruimos más": el desahogo de la madre de Lucas Tavecchio

La mujer habló en las puertas de los tribunales de Santa Fe después de que el juez declarara responsable al joven acusado por el homicidio de su hijo. Agradeció a quienes declararon durante el proceso y dijo que su familia quedó “destruida” desde diciembre de 2024.