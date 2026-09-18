La mañana de este viernes comenzó con cuatro allanamientos en simultáneo realizados en el barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe.
Ciudad de Santa Fe
Allanamientos en Villa Hipódromo: un detenido y armas secuestradas
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó cuatro allanamientos simultáneos este viernes por la mañana.
Interviene la PDI. Foto: Archivo
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Informan que la sección Delitos Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo del operativo.
El procedimiento fue autorizado por el juez penal José Luis García Troiano. Se enmarca en una causa caratulada como “abuso de armas”, que está en manos del fiscal Marcelo Nessier, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Investiga el Dr. Nessier.
Trascendió que una persona fue detenida y que se procedió al secuestro de armas de fuego.
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