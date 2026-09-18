Un hombre de 40 años murió este jueves por la tarde en la provincia de Misiones luego de sufrir un accidente mientras realizaba un vuelo con un ala delta motorizada. La aeronave impactó contra cables de tendido eléctrico y cayó sobre un sector de pastizales en una zona rural del paraje Ojo de Agua, a unos tres kilómetros al sudeste de Posadas.
Misiones: murió un hombre de 40 años en su primer vuelo con un ala delta motorizada
Alexander Koch falleció luego de que el ala delta motorizada que utilizaba impactara contra cables de tendido eléctrico y cayera sobre un pastizal en el paraje Ojo de Agua, cerca de Posadas. La Policía investiga las circunstancias del accidente.
La víctima fue identificada como Alexander Koch. Según el relato que su madre brindó a la Policía, se trataba de la primera vez que utilizaba ese equipo para volar. El accidente ocurrió alrededor de las 17.30 y el hombre murió como consecuencia de las heridas provocadas por la caída.
El vuelo duró unos 250 metros y terminó contra el tendido eléctrico
De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por los investigadores, Koch había iniciado el vuelo en una zona rural y logró recorrer aproximadamente 250 metros antes de que el ala delta motorizada quedara enganchada con los cables del tendido eléctrico.
Tras el impacto, la aeronave cayó sobre un sector de pastizales. El aparato se incendió después de la caída y quedó destruido por el fuego, según informaron las fuentes consultadas.
Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar constataron que el hombre había fallecido. La zona fue preservada para permitir la realización de las pericias destinadas a determinar cómo se produjo el accidente.
El hecho se registró en el paraje Ojo de Agua, un área rural ubicada en las inmediaciones de la capital misionera. La distancia respecto del centro de Posadas fue precisada en unos tres kilómetros hacia el sudeste.
El testimonio de la madre de la víctima fue incorporado a las primeras actuaciones. Según declaró ante la Policía, su hijo estaba utilizando el equipo por primera vez, un dato que forma parte de la investigación y que deberá ser evaluado junto con el resto de las evidencias reunidas en el lugar.
Investigan las causas del accidente en Posadas
Luego del accidente se desplegó un operativo en la zona para preservar la escena y avanzar con las tareas correspondientes. Además de efectivos policiales, participaron equipos vinculados con las pericias y la atención de la emergencia.
La investigación busca establecer con precisión qué ocurrió durante los primeros segundos del vuelo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que el ala delta motorizada entrara en contacto con el tendido eléctrico.
Por el momento, las fuentes consultadas describieron el impacto contra los cables como el hecho que precedió a la caída, pero las causas que llevaron a la aeronave a alcanzar ese sector todavía son materia de investigación. Los peritos deberán determinar la mecánica del accidente a partir de los elementos encontrados en el lugar y de los testimonios incorporados al expediente.
También se dispuso la realización de una autopsia al cuerpo de Koch, que posteriormente fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento.
El accidente ocurrió en una zona rural de Misiones y no se informó sobre otras personas heridas como consecuencia de la caída. La investigación continuará ahora con las pericias sobre el lugar y los restos del ala delta motorizada.
La Policía mantiene las actuaciones abiertas para determinar qué sucedió durante el vuelo y por qué la aeronave terminó impactando contra el tendido eléctrico antes de precipitarse sobre los pastizales. Hasta que finalicen las pericias, no se establecieron públicamente otras causas del accidente más allá de la secuencia preliminar informada por los investigadores.