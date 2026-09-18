Se investiga

Misiones: murió un hombre de 40 años en su primer vuelo con un ala delta motorizada

Alexander Koch falleció luego de que el ala delta motorizada que utilizaba impactara contra cables de tendido eléctrico y cayera sobre un pastizal en el paraje Ojo de Agua, cerca de Posadas. La Policía investiga las circunstancias del accidente.