Oriundo de Rosario

Fingió su propio secuestro y le pidió $2 millones a su esposa: terminó detenido en Paraná

La investigación se inició en Rosario luego de una denuncia por mensajes de WhatsApp en los que supuestos captores reclamaban dinero. Los agentes siguieron distintas pistas hasta localizar al hombre en la capital entrerriana, donde finalmente confesó la maniobra.