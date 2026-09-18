Un hombre fue detenido en Paraná luego de que una investigación policial determinara que habría simulado su propio secuestro para pedirle $2 millones a su esposa. La mujer había denunciado que recibió mensajes de WhatsApp en los que supuestos captores exigían dinero a cambio de su liberación.
Fingió su propio secuestro y le pidió $2 millones a su esposa: terminó detenido en Paraná
La investigación se inició en Rosario luego de una denuncia por mensajes de WhatsApp en los que supuestos captores reclamaban dinero. Los agentes siguieron distintas pistas hasta localizar al hombre en la capital entrerriana, donde finalmente confesó la maniobra.
El caso comenzó en Rosario y terminó con la detención del hombre en la capital entrerriana, donde finalmente reconoció haber armado la maniobra.
La denuncia
La denuncia fue realizada durante la madrugada del martes. La esposa, que vive en barrio Triángulo, en el oeste de Rosario, se comunicó con el 911 después de recibir los mensajes.
En las comunicaciones, los supuestos secuestradores afirmaban tener retenido a su marido y reclamaban $2 millones para dejarlo en libertad.
A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a analizar las circunstancias del supuesto rapto y detectaron elementos que generaron dudas sobre la versión inicial.
El hombre fue localizado en Paraná
Una de las principales líneas de investigación apuntó a que el propio hombre podía haber organizado la situación con el objetivo de obtener el dinero.
El dato decisivo surgió en Paraná, donde efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de la División Unidad Operativa Federal Paraná localizaron el automóvil del hombre denunciado como secuestrado.
Los agentes montaron una vigilancia frente a un supermercado donde estaba estacionado el vehículo. Poco después, encontraron al hombre y procedieron a detenerlo.
Durante el operativo también fueron secuestrados el auto, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación.
Confesó que había armado la maniobra
Tras su detención, el hombre confesó que había simulado su propio secuestro. Con esa declaración, los investigadores descartaron la hipótesis de un rapto real y reconstruyeron que el pedido de dinero formaba parte de la maniobra.
El detenido quedó a disposición del juzgado que interviene en la causa y fue trasladado a Rosario.
Según la información difundida, este viernes sería imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.