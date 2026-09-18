Un automóvil Citroën C4 Lounge se quemó por completo durante la madrugada de este viernes mientras circulaba a la altura del kilómetro 28 de la Ruta Provincial 2, en el tramo que conecta las localidades de Arroyo Aguiar y Constituyentes, en jurisdicción del departamento santafesino La Capital.
Entre Arroyo Aguiar y Constituyentes: se incendió un auto en la ruta provincial 2
El vehículo resultó destruido por las llamas, antes de la llegada de los bomberos. El siniestro tuvo lugar aproximadamente en el kilómetro 28. El conductor no sufrió lesiones.
El alerta ingresó a la Central de Bomberos a las 00:27, lo que motivó el desplazamiento de la unidad 8815 del Cuartel Zona Norte. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se desplegaba de manera generalizada sobre el vehículo, el cual se encontraba estacionado sobre la banquina del margen oeste.
Pese a las tareas de extinción desplegadas por la dotación, las llamas provocaron la destrucción total del coche. En el interior del habitáculo también se registró la pérdida de una computadora portátil.
Colaboración
En el sitio se encontraba el conductor del rodado, identificado como F. R. y domiciliado en la ciudad de Laguna Paiva. En tanto, las primeras averiguaciones indicaron que la titularidad del automóvil corresponde a F.D.S.
El procedimiento contó con la colaboración de personal de la Comisaría Distrito 21° de Arroyo Aguiar, a cargo del Inspector Julio Gaitán y la Subinspectora Natalia Gaucher, quienes ordenaron el tránsito en la zona. Las tareas de los servidores públicos concluyeron formalmente a la 1:50 con el regreso de la unidad a su base.