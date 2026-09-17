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Encontraron muerto a un hombre a la vera de la ruta nacional 19 en Santo Tomé

El hallazgo se produjo aproximadamente en el kilómetro 3,4. Algunas versiones indican que la víctima habría intentado robar cables subterráneos en la zona.

El lugar del hallazgo, dentro de Santo Tomé. Foto: Google MapsEl lugar del hallazgo, dentro de Santo Tomé. Foto: Google Maps
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El cadáver de un hombre fue hallado este jueves, en horas de la siesta, a la vera de la ruta nacional 19, dentro del ejido urbano de la ciudad de Santo Tomé, en el departamento santafesino La Capital.

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Según pudo saberse, un transeúnte realizó el hallazgo y llamó a la Central de Emergencias 911.

Las primeras versiones indican que la víctima habría estado robando cables subterráneos cuando sufrió una descarga.

En una zanja

Un equipo de emergencias sanitarias provincial 107 llegó poco después a la escena y confirmó el deceso del hombre, que estaba boca abajo y adentro de una zanja.

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El caso fue puesto en manos del fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra, quien ordenó los peritajes de rigor a los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Previamente, personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tomó las precauciones necesarias para evitar accidentes.

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