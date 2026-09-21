A. del Valle y Gorriti

Incendio en una concesionaria de autos usados en el norte de Santa Fe

La emergencia comenzó durante la noche del domingo en un comercio de dos plantas ubicado en la zona de avenida Gorriti y Aristóbulo del Valle. Bomberos Zapadores trabajaron para controlar las llamas que afectaron un depósito, parte de la instalación eléctrica y distintos sectores de la planta alta.