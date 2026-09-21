Un incendio provocó importantes daños durante la noche del domingo en el interior de una concesionaria de vehículos usados ubicada en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Incendio en una concesionaria de autos usados en el norte de Santa Fe
La emergencia comenzó durante la noche del domingo en un comercio de dos plantas ubicado en la zona de avenida Gorriti y Aristóbulo del Valle. Bomberos Zapadores trabajaron para controlar las llamas que afectaron un depósito, parte de la instalación eléctrica y distintos sectores de la planta alta.
El aviso ingresó alrededor de las 23.21, cuando una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de Santa Fe, correspondiente al Cuartel Zona Norte, fue convocada por un incendio registrado en el local comercial situado en inmediaciones de las avenidas Gorriti y Aristóbulo del Valle.
Al llegar, los bomberos encontraron un proceso combustivo desarrollado dentro del inmueble de dos plantas donde funciona "Urban Multimarca", dedicado a la comercialización de automóviles usados. En el interior había cuatro vehículos y dos motocicletas.
El personal trabajó con una línea de alta presión perteneciente a la unidad y logró controlar las llamas. La intervención permitió evitar que el fuego continuara propagándose por el establecimiento, aunque las consecuencias fueron visibles tanto en la planta baja como en el sector superior.
Daños en distintos sectores del local
En la planta baja, el fuego afectó diversos elementos que se encontraban almacenados en un pequeño depósito ubicado debajo de una escalera. En ese sector también se produjo desprendimiento de revoque y daños en parte de la instalación eléctrica, además de resultar afectado un tablero que contenía distintas llaves de protección.
Uno de los vehículos que se encontraba dentro del inmueble, un Renault Duster, sufrió daños parciales en la pintura de una de sus puertas.
La planta alta también presentó signos del paso del fuego y del humo. Allí resultaron afectados una cama con su colchón, mesas y sillas, además de una puerta corrediza de madera de tipo fenólico.
Techos y paredes
Los bomberos constataron además el desprendimiento de parte del cielorraso correspondiente a los baños, mientras que el cielorraso del local quedó ennegrecido y las paredes y distintas superficies terminaron cubiertas por una importante acumulación de hollín.
Bomberos Voluntarios de Las Flores colaboraron con las tareas desarrolladas en el lugar. También estuvo presente el propietario de la firma comercial, mientras que personal del Comando Radioeléctrico intervino en el operativo de seguridad.
El Subjefe de Agrupación de Bomberos Zapadores se hizo presente para supervisar las tareas desplegadas durante la emergencia. Luego de controlar el incendio y realizar las tareas correspondientes, la dotación finalizó su intervención y regresó al cuartel a la 1.10 de la madrugada.
Las circunstancias que dieron origen al proceso combustivo no fueron precisadas en el informe suministrado.