Un hombre de 22 años cuyas iniciales son LIS quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por el homicidio de Emmanuel Mariano Mendoza cometido en la ciudad de Santa Fe. Además, se le atribuyeron dos tentativas de homicidio.
Prisión preventiva para un joven investigado por el homicidio de Emmanuel Mendoza
El acusado tiene 22 años y quedó detenido por orden judicial en el marco de la investigación por un crimen ocurrido el 30 de mayo en avenida Gorriti y Servando Bayo. Según la Fiscalía, habría efectuado al menos siete disparos contra Mendoza, quien murió en el lugar, y luego habría atacado a otros dos hombres.
La privación cautelar de la libertad fue solicitada por el fiscal Carlos Lacuadra y dispuesta por el juez Lisandro Aguirre en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
Arma de fuego
Lacuadra indicó que “el hombre de 22 años es investigado por haberle quitado la vida a Mendoza y haber intentado matar también a dos personas del entorno de la víctima”.
“El sábado 30 de mayo de este año aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, llevó adelante su actividad delictiva en inmediaciones de la avenida Gorriti y Servando Bayo”, precisó el fiscal.
“Con un arma de fuego de puño le disparó al menos siete veces a Mendoza, quien fue impactado por los proyectiles y falleció en el lugar a causa del ataque”, remarcó el funcionario del MPA. “A su vez, el agresor disparó hacia otros dos hombres que estaban en el lugar, quienes resultaron heridos pero sobrevivieron gracias a la atención médica que recibieron”, aseveró.
Allanamiento y captura
El representante del MPA expuso en la audiencia que “el hombre investigado escapó rápidamente del lugar”, y subrayó que “fue detenido días después en un allanamiento realizado en su casa, donde también se le secuestró un revólver calibre 32”.
Al hombre que quedó en prisión preventiva, el fiscal Lacuadra le atribuyó la autoría del homicidio calificado (por empleo de arma de fuego) de Mendoza, y de dos tentativas del mismo delito por el ataque a las personas que estaban con la víctima fatal.