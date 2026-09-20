Judiciales

Prisión preventiva para un joven investigado por el homicidio de Emmanuel Mendoza

El acusado tiene 22 años y quedó detenido por orden judicial en el marco de la investigación por un crimen ocurrido el 30 de mayo en avenida Gorriti y Servando Bayo. Según la Fiscalía, habría efectuado al menos siete disparos contra Mendoza, quien murió en el lugar, y luego habría atacado a otros dos hombres.