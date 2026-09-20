Santa Fe

Diez años de cárcel para el ladrón que asaltó y apuñaló a Hugo; el verdulero de barrio Guadalupe

El ataque ocurrió en abril de 2024 en un comercio de General Paz al 7400, en la ciudad de Santa Fe. El condenado fue sorprendido por el propietario cuando intentaba escapar con dinero de la caja y lo atacó varias veces con un cuchillo. La víctima sobrevivió gracias a la atención médica recibida.