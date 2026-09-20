Santo Tomé

Dos aprehendidos tras una persecución por presunto robo de cables

El procedimiento comenzó a partir de una alerta del 911 y terminó en inmediaciones de la colectora de la Autopista Santa Fe-Rosario y la Ruta Nacional 19. La policía secuestró un rollo de cable de unos cuatro metros y una pinza de corte, además de retener las dos bicicletas en las que se movilizaban los sospechosos.