Un procedimiento policial desarrollado en las primeras horas de este domingo terminó con dos hombres aprehendidos en la ciudad de Santo Tomé, en el marco de una investigación iniciada por el presunto robo de cables.
Dos aprehendidos tras una persecución por presunto robo de cables
El procedimiento comenzó a partir de una alerta del 911 y terminó en inmediaciones de la colectora de la Autopista Santa Fe-Rosario y la Ruta Nacional 19. La policía secuestró un rollo de cable de unos cuatro metros y una pinza de corte, además de retener las dos bicicletas en las que se movilizaban los sospechosos.
De acuerdo con la información disponible, personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé se encontraba realizando tareas preventivas cuando fue comisionado por la Central de Emergencias 911 a raíz de un aviso que daba cuenta de una persecución.
Según esa comunicación, dos hombres estarían involucrados en la sustracción de cables. Con esos datos, los agentes se dirigieron hacia un sector ubicado sobre la colectora de la Autopista Santa Fe-Rosario y la Ruta Nacional 19, frente a un depósito logístico.
Al llegar, los uniformados encontraron a dos hombres retenidos junto a dos bicicletas, vehículos que presuntamente habían utilizado para desplazarse por la zona.
Cables y una pinza de corte
Durante la intervención se realizó el correspondiente chequeo preventivo de los sospechosos. En esa instancia no se encontraron armas entre sus pertenencias.
Sin embargo, los policías continuaron con la inspección en las inmediaciones y localizaron una pinza de corte con mango plástico de colores rojo y amarillo, además de un rollo de cable negro de aproximadamente cuatro metros de longitud.
Detenidos
Ante estos elementos, los agentes procedieron a la aprehensión de los dos hombres, de 32 y 24 años, respectivamente. El hecho fue comunicado a las autoridades judiciales bajo la calificación provisoria de "Robo".
Las dos bicicletas en las que se movilizaban quedaron también en depósito, mientras que las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría Distrito 12.ª, dependencia correspondiente por jurisdicción.
El procedimiento quedó así incorporado a una investigación que deberá determinar las circunstancias en las que fueron encontrados los elementos secuestrados y establecer la eventual responsabilidad de los dos aprehendidos.